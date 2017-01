Tot ce trebuie să ştii despre dieta cu NĂUT. Rezultatele, cu adevărat spectaculoase!

Nautul nu ar trebui sa lipseasca dintr-un plan alimentar echilibrat. Dieta cu naut are o multime de beneficii pentru sanatate si te ajuta sa slabesti.

Poti adauga boabe de naut in salate, curry, orez sau mancaruri cu legume. Sau in orice alta mancare.

Gustul de alune si textura cremoasa a nautului fiert nu sunt singurele motive pentru care e bine sa alegi aceste mici boabe. Sunt un aliment care se afla printre favoritele nutritionistilor datorita potentialului lor de a te ajuta sa slabesti.

Fibrele pe care le iei in dieta cu naut iti ajuta organismul sa se fereasca de multe boli digestive, scrie andreearaicu.ro. In plus, pentru ca are un nivel scazut de grasimi, nautul scade colesterolul rau si colesterolul total. Acest lucru te ajuta sa prezinti un risc mai mic de boli de inima.

Dieta cu naut e foarte buna pentru diabetici pentru ca acest aliment are carbohidrati sensibili la insulina.

In caz ca nu stiai, nautul egaleaza laptele si iaurtul in privinta nivelului de calciu pe care il contine. Si, interesant pentru vegani, reprezinta o sursa de proteine de calitate, dar si de acid folic, magneziu, fier, cupru si mangan.

Asa ca, daca esti vegetariana, amesteca naut cu orez sau grau integral si o sa ai o doza sanatoasa de proteine.