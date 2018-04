Tot ce trebuie să ştii despre dieta cu lămâie şi ghimbir. Slăbeşti rapid, fără pic de efort!

Dacă ai deja o dietă sănătoasă, adaugă această combinație eficientă care te ajută la slăbit! Cum se ține corect dieta cu lămâie și ghimbir?

Dieta cu lămâie şi ghimbir este foarte eficientă dacă vrei să elimini toxinele din corp şi să stimulezi metabolismul ca să ardă mai multe grăsimi. Poate că deja consumi cu regularitate pe stomacul gol apă caldă cu lămâie, despre care se știe că activează termogeneza și determină o ardere mai rapidă a grăsimilor. Însă știai că poți să adaugi și puțin ghimbir ca să obții o băutură cu puternic efect detoxifiant și care stimulează mai mult metabolismul?



Bineînțeles că această băutură se consumă în cadrul unui regim alimentar sănătos, nicidecum doar excluzând alimentele de tot. În plus, trebuie să reții că dacă menții acest obicei în fiecare dimineață, dar continui să consumi cantități mari de zahăr, grăsimi nesănătoase și fast food nu vei obține absolut niciun rezultat. Dieta cu lămâi și ghimbir funcționează doar dacă este asociată cu un plan alimentar sănătos și echilibrat.



De ce este bun ghimbirul pentru slăbit?



Cercetările au scos la iveală faptul că un consum regulat de ghimbir te poate ajuta să scapi de grăsimea de pe burtă. Potrivit specialiștilor, ghimbirul are capacitatea de a controla poftele culinare, împiedicându-te astfel să faci excese. De asemenea, ghimbirul suprimă producția de cortizol. Acest lucru este benefic, deoarece o creștere a nivelului de cortizol este asociată cu creșterea în greutate, fiind și o piedică în lupta cu kilogramele în plus. De aceea, este foarte important să menții un echilibru hormonal dacă vrei să slăbești, iar ghimbirul s-a dovedit util în acest sens, deoarece reglează nivelul hormonilor din corp și accelerează metabolismul să ardă mai multe grăsimi.



