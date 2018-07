Topul Forbes al celor mai bine plătite celebrităţi din lume

Boxerul american Floyd Mayweather ocupă primul loc în topul Forbes al celor mai bine plătite celebrităţi din lume (Forbes Celebrity 100), fiind urmat de actorul George Clooney pe locul al doilea şi de vedeta de reality-show Kylie Jenner pe locul al treilea, informează Press Association şi Reuters.

Potrivit ultimului clasament Forbes Celebrity 100, care listează cele mai bine plătite vedete la nivel mondial în intervalul iunie 2017 - iunie 2018, Mayweather a obţinut câştiguri de circa 285 de milioane de dolari, în principal din cauza victoriei din august 2017 asupra campionului irlandez de arte marţiale mixte Conor McGregor.



Pe locul al doilea îl regăsim pe actorul hollywoodian recompensat cu Oscar George Clooney, cu încasări de 239 milioane de dolari, în principal ca urmare a vânzării Casamigos, compania de tequila pe care co-fondat-o în 2017.



Potrivit Forbes, această vânzare i-ar fi oferit actorului - care nu a apărut în Top 100 de anul trecut - cel mai mare câştig anual din întreaga sa carieră de 35 de ani în televiziune şi film.



Locul al treilea este ocupat de Kylie Jenner, unul dintre starurile reality-show-ului "Keeping Up With The Kardashians" şi fondatoare a unui cunoscut brand de cosmetice, care a obţinut câştiguri de 166,5 milioane dolari pe parcursul perioadei menţionate. Cu un salt semnificativ faţă de locul 59 anul trecut, când a apărut pentru prima dată în clasamentul Forbes, Kylie este plasată în acest an cu 30 de locuri în faţa celebrei Kim Kardashian West, sora sa vitregă.

Sursa: agerpres.ro