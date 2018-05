Topul celor mai ieftine camere video sport care filmeaza sub apa

StilPropriu.ro va prezinta 6 modele de camere video sport cu care puteti filma si sub apa dar si in timp ce practicati sporturi extreme.

StilPropriu.ro – Lista tuturor modelelor de camere video sport poate fi consultata AICI.

StilPropriu.ro a introdus de curand o noua categorie in magazinul online, cea a camerelor video sport. Ofertele sunt diversificate si disponibile pentru orice buget. Noi am ales 6 modele care ne-au atras atentia, printre ele fiind si GoPro HERO 4.

StilPropriu.ro – Camera l-Link

Aceasta camera de tip sport este cea mai ieftina din categoria ei si costa putin peste 100 de lei, la reducere. Camera este produsa de l-Link si are o rezolutie de 5mpx. Camera filmeaza la rezolutie HD 720p 30fps. Toate detaliile si oferta le gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Camera sport 3GO

3GO Bliss Cam este o camera video sport de foarte buna calitate ce are un senzor de imagine de 1.3mpx. Camera filmeaza HD si are un display de tip TFT cu diagonala de 2 inch. Pretul sau poate fi gasit AICI.

StilPropriu.ro – Camera Brigmton

Brigmton este un producator ceva mai cunoscut de camere video de tip sport, iar acest model pe care noi vi-l recomandam la un pret foarte bun beneficiaza de o oferta buna in aceasta perioada. Camera are 12mp, full HD si conectivitate wifi, dar si posibilitate de a mari memoria cu ajutorul cardului Micro SD. Pretul camerei poate fi gasit AICI.

StilPropriu.ro – Camera Denver electronics

Oferta buna pentru camera de la Denver ce beneficiaza de o livrare rapida si posibilitate de retur simplu in 15 zile. Camera de tip sport are o configuratie mai puternica fata de modelele prezentate anterior, are o carcasa ce rezista sub apa, telecomanda, senzor de imagine de 8mp, filmare Full HD si wifi. Mai multe informatii gasiti la URMATORUL LINK.

StilPropriu.ro – Camera 3GO WILDCAM

Pentru iubitorii de sporturi extreme si senzatii tari, aceasta camera este ideala pentru ca va poate inregistra experientele inedite, la o calitate si o fidelitate excelenta. Camera sport 3GO Wildcam2 are rezolutie FHD si display de 2 inch de tip TFT. In plus poate fi conectata prin wifi. Pretul ei foarte avantajos il gasiti AICI.

StilPropriu.ro – GoPro Hero 4

Va prezentam Black Edition Adventure de la GoPro Hero 4, practic cea mai buna camera sport din cate exista. Aceasta camera filmeaza la rezolutie 4K ULTRA HD si are senzor de imagine de 12mp. Pretul sau poate fi gasit AICI.