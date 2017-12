Top 7 poziții incitante pe care să le încerci de Crăciun

Esti in cautarea a noi modalitati prin care sa va condimentati viata sexuala de Craciun? Trimiteti copiii la culcare si incercati una sau unele dintre pozitiile descrise mai jos. Si chiar daca nu le incercati, ele ar trebuie sa va aduca un zambet pe buze. Stii cum se spune: este sezonul in care trebuie sa fii bucuros, asa ca ia-ti jumatatea si treceti in pat si incalziti-va cu cateva miscari sexy.

Iata top 7 pozitii de Craciun!

„Clopoteii” veseli

Minunata pentru ca: O noapte de sarbatoare in dormitor.

Cum functioneaza: Barbatul este intins pe spate cu picioarele usor departate. Femeia se intinde deasupra intre picioarele iubitului sau. Ea este cea care controleaza ritmul si adancimea penetratrii si, in timpul miscarii, ea ii mangaie si… „clopoteii”.

Ce este excitant: Femeia detine in totalitate controlul.

Ce este mai putin excitant: Dupa un timp femeia va amorti.

Dificultate: 2/5 Una dintre cele mai usoare pozitii.

Distractie: 3/5 Barbatul se afla, la propriu, la mana partenerei sale.

Renul

Minunata pentru ca: Va oferiti unul altuia cate un cadou.

Cum functioneaza: Femeia se sprijina in maini si in genunchi in vreme ce partenerul sau o patrunde pe la spate. Barbatul o poate chiar imbratisa cu o mana.

Ce este excitant: O pozitie excelenta ca femeia sa poata ajunge la orgasm de vreme ce partenerul ii poate stimula cu mana clitorisul.

Ce este mai putin excitant: Unele femei considera pozitia degradanta.

Dificultate: 3/5 Este nevoie de putin efort pentru ca ambii sa se simta confortabil.

Distractie: 4/5 Perfecta pentru ca partenerii sa experimenteze orgasmul in acelasi timp.

