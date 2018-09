Top 5 cele mai sănătoase plante de interior

Plantele de apartament pot fi atat decorative, pot da personalitate unei incaperi, dar pot fi si cu adevarat utile si sa oxigeneze mai bine incaperea. Important este ce tip de planta alegeti.

Cele mai sanatoase plante de interior – Iedera



Iedera este clasificata de mai multe topuri drept cea mai recomandata planta de apartament. E una dintre cele mai eficiente plante in lupta cu poluarea. Ea absoarbe pana la 10% din benzen, solventul care se gaseste in vopsea, materiale plastice, cauciuc, detergenti si mai ales in fumul de tigara.



Va recomandam iedera englezeasca, o planta cataratoare cu subspecii de toate culorile, utila in special la curatarea aerului de substanta toxica formadelhida.



