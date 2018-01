Top 5 cele mai bune legume pentru dietă - viaţă sănătoasă şi corp armonios

Fiecare leguma este plina de fibre, minerale si vitamine, care nu sunt doar o optiune sanatoasa, ci si ideala pentru cei care se gandesc sa slabeasca. Desi toate legumele sunt nutritive intr-un fel sau altul, unele sunt ideale in cursul dietelor, ceea ce le face cu adevarat legume pentru dieta.

La modul general, legumele se pot clasifica in trei categorii; cele satioase (fasole, cartofi, mazare, varza), altele care au un continut ridicat de apa (legumele verzi, rosiile, dovlecei) si cateva care au calorii negative (telina, spanacul, broccoli, ciupercile). Uneori, acestea se intersecteaza si se suprapun in ceea ce priveste legumele pentru dieta.



Raportat la toate acestea caracteristici, iata care sunt cele 5 legume pentru dieta:



1. Spanacul si alte verdeturi contin doze mari de vitamina A, E, C si K si alti nutrienti, cum ar fi mangan, cupru, potasiu, fosfor, fier, calciu, acid folic si riboflavina. Capacitatea lor de a retine apa si continutul ridicat de fibre face ca aceste legume cu frunze verzi sa fie un depozit imens de lucruri bune. Este important sa incluzi cel putin doua cani de legume verzi si spanac in dieta ta (circa 200 de grame) pentru a avea un program eficient de pierdere in greutate.



