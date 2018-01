Top 5 cele mai bine vandute rochii de zi din colectia Andreea Raicu

Colectia Andreea Raicu de pe shop.andreearaicu.ro include o multime de rochii foarte frumoase la preturi accesibile.

Colectia Andreea Raicu - Toate rochiile de zi si preturile lor pot fi gasite AICI.

Colectia Andreea Raicu include o serie de rochii de zi superbe si la preturi accesibile. Toate modelele sunt disponibile pe shop.andreearaicu.ro, iar noi am selectat 5 dintre cele mai populare rochii si vi le prezentam detaliat, mai jos.

Rochii de zi - Colectia Andreea Raicu - Rochie evazata

O rochie evazata cu buzunare este optiunea perfecta pentru o tinuta de zi. O poti purta la birou cu pantofi cu toc sau cizme inalte, iar in weekend poart-o cu bocanci si o geaca din piele. Croiul in A avantajeaza orice tip de silueta, iar lungimea deasupra genunchiului se potriveste atat minionelor, cat si femeilor inalte. Pretul rochiei poate fi gasit AICI.

Rochie de zi - Colectia Andreea Raicu - Rochie de zi cu maneca lunga

O rochie de zi cu maneca lunga pe care poti sa o porti cu usurinta si in anotimpul rece, acest model simplu iti ofera numeroase variante de styling. O rochie de zi cu maneca lunga ce poate fi purtata cu niste cizme lungi, un cardigan si o centura lata. Pretul rochiei este AICI.

Rochie de zi - Colectia Andreea Raicu - Rochie eleganta cu maneca lunga

Pentru noul sezon, Andreea Raicu ne propune o rochie eleganta cu maneca lunga, potrivita atat pentru tinuta de birou, cat si la evenimentele speciale. Pentru ca are o croiala conica, iar lungimea este pana la jumatatea genunchiului, rochia poate fi purtata cu usurinta si de catre femeile minione, dar si de catre cele inalte. Oferta este AICI.

Rochie de zi - Colectia Andreea Raicu - Rochie cu guler

Noua rochie cu guler este un model atemporal si elegant. Forma usor conica si lungimea midi o face potrivita pentru birou, iar decolteul recomanda si pentru tinutele de seara. Pentru o pata de culoare, iti recomandam sa o porti u o pereche de pantofi stiletto rosii. Pretul poate fi gasit AICI.

Rochie de zi - Colectia Andreea Raicu - Rochie cu spatele decoltat

O rochie cu spatele decoltat este un must have in garderoba pasionatelor de moda. Este potrivita pentru tinutele de vara, dar si pentru o iesire romantica. Datorita detaliilor de pe spate, accesoriile devin de prisos. Pretul rochiei poate fi gasit AICI.