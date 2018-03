Top 4 zodii care habar nu au să facă sex

Sexul poate fi o necunoscuta pentru anumite persoane. Descopera care sunt zodiile care se impotomolesc atunci cand ajung in dormitor.

LOCUL 4: LEU

Leul sustine ca se pricepe la toate. Vrea sa aiba cate o statuie oriunde se duce si nu accepta deloc criticile.

Nativul protejat de Soare intra in acest top dintr-un motiv evident: nu tine cont de dorintele si sensibilitatile partenerului aproape niciodata.

Atunci cand face sex, o face in felul sau uitand ca langa el, in pat, se mai afla o persoana.

LOCUL 3: PESTI

Nativul nascut in zodia Pesti este extrem de sensibil.

Daca partenerul are chef de anumite nebunii, dorind sa isi puna in practica niste fantezii sexuale riscante, Pestele va refuza orice implicare.

In plus, acest semn zodiacal nu se pricepe aproape deloc la masaj, iar preludiul pe care il face este un dezastru. Pestele compenseaza in pat cu sarutarile patimase si vorbele dulci.

LOCUL 2: SAGETATOR

Sagetatorul nu sta locului o clipa. Este mereu agitat si nimic din ce face partenerul in dormitor nu ii convine.

Nu face fata unei partide de amor in care el sa nu domine.

Nativul nascut in aceasta zodie este extrem de preocupat sa acapareze atentia iubitului sau iubitei prin reactii care pot speria de cele mai multe ori.

Mofturile sale sunt o reala problema, fapt pentru care se afla pe locul 2.

LOCUL 1: VARSATOR

Nativul Varsator iti vorbeste cate-n luna si in stele despre cum se face sexul adevarat. Iti descrie pozitii sexuale, metode de a mentine actul pe linia de plutire, insa cand vine vorba de practica lucrurile se schimba radical.

Este atat de aerian si de absent in pat incat nu are nicio reactie la dragalaseniile partenerului si nici nu face nimic pentru a-l satisface.

In concluzie, acestea sunt cele 4 semne zodiacale care mai au multe de invatat la capitolul sex. Partenerul perfect pentru ele este acela care accepta sa fie dominat non-stop.

