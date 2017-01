Top 4 zodii care habar nu au să facă sex

Sexul poate fi o necunoscută pentru anumite persoane. Descoperă care sunt zodiile care se împotomolesc atunci când ajung în dormitor.





Top 4 zodii care habar n-au sa faca sex:

LOCUL 4: LEU

Leul sustine ca se pricepe la toate. Vrea sa aiba cate o statuie oriunde se duce si nu accepta deloc criticile.

Nativul protejat de Soare intra in acest top dintr-un motiv evident: nu tine cont de dorintele si sensibilitatile partenerului aproape niciodata.

Atunci cand face sex, o face in felul sau uitand ca langa el, in pat, se mai afla o persoana.

LOCUL 3: PESTI

Nativul nascut in zodia Pesti este extrem de sensibil.

Daca partenerul are chef de anumite nebunii, dorind sa isi puna in practica niste fantezii sexuale riscante, Pestele va refuza orice implicare.

In plus, acest semn zodiacal nu se pricepe aproape deloc la masaj, iar preludiul pe care il face este un dezastru. Pestele compenseaza in pat cu sarutarile patimase si vorbele dulci.

