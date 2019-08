TOP 10 reduceri aparate de aer condiționat eMAG

Cel mai mare magazin online din România, eMAG.ro, anunță reduceri aparate de aer condiționat importante. Iată câteva dintre cele mai tari oferte

Întreaga listă de reduceri aparate de aer condiționat eMAG o găsiți - AICI.

Aparat de aer conditionat Star-Light ACM-12BIN, Inverter, 12000 BTU, Clasa A++, Display, Alb, Kit instalare inclus. Realizeaza temperatura optima, pe care o doriti, in toata camera si nu trebuie sa va faceti griji in privinta costurilor. Datorita sistemului de tip Inverter si a claselor energetice superioare - la racire, dar si la incalzire - aerul conditionat Star-Light ACM-12BIN va ofera clipe de relaxare la temperatura optima, atat in timp ce functioneaza, cat si atunci cand cititi factura la energia electrica.

Aparat de aer conditionat Samsung AR09KSFHBWKNZE, 9000 BTU, Clasa A++, Filtru HD antibacterian, Fast Cool, Auto Restart, Alb. Cu filtrul de inalta densitate complex de la Samsung, va puteti asigura ca incaperea are un aer proaspat si curat. Filtrul Full HD ofera o filtrare imbunatatita, eliminand chiar si cele mai mici particule microscopice de praf si transformand aerul poluat intr-un aer curat si energizat. Si curatarea filtrelor este convenabila. Tot ce trebuie sa faceti este sa spalati filtrele cu apa, pentru a le curata. Mentineti intotdeauna aerul curat si proaspat, cu ingrijirea simpla si usoara a filtrului.

Aparat de aer conditionat LG Econo Inverter Z09EM, 9000 BTU, Clasa A+, Jet Cool, Filtru de protectie dublu, Autocuratare, Alb. Interiorul aparatului de aer conditionat este mentinut curatat prin uscarea schimbatorului de caldura, apoi sterilizarea interiorului inca o data. Cu optiunea Comfort Air aveti posibilitatea de regla directia aerului pentru ca acesta sa nu deranjeze persoanele din camera.

Revoluția prețurilor! Reduceri aparate de aer condiționat eMAG. Oferte Heinner

Aparat de aer conditionat Star-Light ACM-12WIFI, Inverter, 12000 BTU, Clasa A++, Display, Control WiFi, Kit instalare inclus. Star-Light ACM-12WIFI este dotat cu functia Inverter, functie ce ajuta la cresterea eficientei aparatului, reducandu-i vibratiile si zgomotul cu ajutorul controlului vitezei compresorului si lasand aerul conditionat sa ajunga la temperatura dorita pe care o mentine constanta fara variatii deranjante.Pe langa functia Inverter, aparatul Star-Light include clase energetice superioare precum A+ la incalzire si A++ la racire, ce-i confera acestuia avantajul unui consum energetic redus.

Aparat de aer conditionat Star-Light ACM-09BIN, Inverter, 9000 BTU, Clasa A++, Display, Alb, Kit instalare inclus. Fiind dotat cu functii extrem de utile ca Sleep mode, 24 timer sau Turbo mode, aerul conditionat Star-Light ACM-09BIN va uimi inca de la prima pornire, prin controlul sporit asupra timpului si al intensitatii de operare. Calitatea aerului pe care il introduce in camera este asigurata de un filtru de particule de ultima generatie.

Aparat de aer conditionat Heinner HAC-12INVB Inverter, 12000 BTU, Clasa A++, Display LCD, Auto Restart, Autodiagnoza. Tehnologia DC Inverter optimizeza functionarea compresorului ducand astfel la un consum energetic mai mic, reducerea zgomotului si fiabilitate crescuta. Daca doresti racirea rapida a incaperii, poti folosi cu incredere functia Turbo. Aceasta creste puterea aparatului pentru o perioada limitata de timp.

Reduceri aparate aer condiționat eMAG. Oferte Samsung în Revoluția prețurilor

Aparat de aer conditionat Samsung AR12KSWSBWKNZE, 12000 BTU, Clasa A++, Wi-Fi Control, Easy Filter Plus Auto Clean, Afisare temperatura interioara, Alb. Aparatul de aer conditionat Samsung incepe sa raceasca aerul folosind modul puternic Fast Cool, astfel incat sa ajunga rapid la temperatura dorita. Apoi, trece automat la modul Comfort Cool, pentru a o mentine. Prin urmare, nu va va fi frig si nu va trebui sa schimbati manual setarile sau sa inchideti si sa deschideti din nou aparatul de aer conditionat.

Aparat de aer conditionat Star-Light ACM-12AR, Inverter 3D, 12000 BTU, Clasa A++, Filtru Aroma, Display LCD, Functie Auto Restart, Fast Cool, Turbo, Auto diagnoza, Alb, Kit instalare inclus. Realizeaza temperatura optima pe care o dorim in toata camera fara sa ne facem griji in privinta costurilor, fiind dotat cu clase energetice superioare, atat la racire cat si la incalzire.

Reduceri aparate de aer condiționat eMAG. Oferte Gree Lomo în Revoluția prețurilor

Aparat de aer conditionat Gree Lomo GWH12QB-K3DNB8 Inverter 12000 BTU, Clasa A++, G10 Inverter, Buton Turbo, auto-curatare, auto-diagnoza, display. Acest model de aparat de aer conditionat este ideal pentru spatiile rezidentiale, camere de hotel, case, vile, apartamente, garsoniere, dormitoare si living-uri, oferind o eleganta estetica inedita incaperii, precum si o eficienta sporita in racirea si incalzirea aerului.

Aparat de aer conditionat Heinner HAC-12SL++ Inverter, 12000 BTU, Clasa A++, Display LCD, Auto Restart, Autodiagnoza, Negru oglinda. Aparatul reduce intensitatea functionarii in timp ce tu dormi, pentru un plus de economie de energie. La repornirea aparatului, flapsul revine in pozitia anterioara opririi.