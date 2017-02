TOP 10 GREȘELI PROSTEȘTI ale lui DRAGNEA & Co.

Liviu Dragnea nu prea înțelege ce i se întâmplă. A pierdut totul fără să câștige nimic. A luat un PSD mare, popular, câștigător în alegeri și l-a transformat într-un PSD mare, nepopular, simbolul hoției în Europa. Cum se simte liderul PSD, nici nu vreau să mă gândesc! Un top al prostiilor pe care le-a făcut liderul PSD nu e dificil de făcut.

Liviu Dragnea și greșelile lui pot constitui de acum încolo un caz-școală despre cum nu trebuie gestionată o situație de criză. Era evident că sutele de mii de oameni care au ieșit în stradă nu au făcut-o în urma unui simplu proces de manipulare, oricât ar plăcea cuiva teoria conspirației, ci au făcut-o în urma unui sentiment de revoltă.

Ce poți comenta, ca ziarist, când vezi un miting de amploarea celui din București, plus restul țării, seară de seară, decât să spui că în mod evident asistăm la o greșeală majoră a Guvernului?

Acum pentru că se intră într-o perioadă de acalmie, după decizia anunțată de premierul Grindeanu de a abroga OUG 13, ne putem uita la ceea ce s-a întâmplat.

Dar mai ales de ce s-a întâmplat.

Iată câteva observații privind greșelile lui Dragnea & Co, cu mențiunea că abordarea inițială a fost total greșită prin introducerea modificărilor la abuzul în serviciu într-un pachet în care se vorbea despre punerea în acord a deciziilor Curții Constuționale cu prevederi din Codul Penal:

1. Aroganța de a crede că victoria în alegeri îți dă dreptul să faci orice.

O atitudine pe care am întâlnit-o la toți oamenii politici care au câștigat alegerile cu un scor confortabil. Ca ziarist, prima dată am văzut-o la Emil Constantinescu, proaspăt președinte, care a numit consilier la Cotroceni pe băiatul unui om care-i condusese campania electorală și care era deja numit consilier prezidențial. Cu alte cuvinte, nepotism 100 la sută, în ciuda promisiunii celor 15.000 de specialiști. Atacat de presă, Constantinescu a răspuns dur. Redau din memorie: Am suficient sprijin popular ca să-mi permit o asemenea numire! A doua oară am întâlnit-o la instalarea guvernului Năstase, în calitate de consultant, când Mugur Ciuvică a fost ridicat de pe stradă pentru că scrisese un manifest-pamflet împotriva primului-ministru. Nu vreau să povestesc discuția pe care am avut-o atunci, dar am înțeles că Puterea este un drog, pe care toată lumea din jurul tău are grijă să ți-l admnistreze. Cu cât ești mai sus, cu atât primești doză mai mare! Asta i s-a întâmplat și lui Liviu Dragnea: a confundat voturile cu sprijinul popular!

2. Lipsa dezbaterii publice pe schimbarea Codului Penal a dat sentimentul unui șmen.

Se spune că o operațiune care începe prost nu se poate termina decât dezastruos! Din momentul în care guvernul Grindeanu a luat decizia să facă modificările la Codul Penal fără o consultare publică, prin OUG, a plecat pe un drum greșit! Teatrul jucat de membrii executivului în fața lui Klaus Iohannis, la ședința de guvern la care acesta a participat, a fost de rău-augur, pentru că s-a văzut ulterior că textul ordonanței conținea data de 18 ianuarie, exact ziua în care Grindeanu susținea că nu avea de gând să aprobe modificările. A fost primul semn că se punea la cale un șmen. Iar Klaus Iohannis a simțit că are prilejul să se urce pe un val popular și a făcut-o la modul cel mai profesionist cu putință. Greșelile PSD & Guvern au continuat, alternând negările cu acțiunile, de nu mai înțelegea nimeni despre ce este vorba. Simularea dezbaterii publice la Ministerul Justiției a confirmat temerile celor care susțineau teoria șmenului. Aprobarea, seara târziu, a OUG 13 și publicarea în Monitorul Oficial în aceeași noapte a declanșat dezastrul.

3. Absența unor purtători de mesaj credibili

Obsesia controlului pe care am văzut-o la Liviu Dragnea a depășit granițele unui comportament normal. Din câte mi s-a povestit, din interiorul PSD, nimeni nu poate da o declarație fără acordul său. Asta a făcut ca premierul Sorin Grindeanu și membrii cabinetului să nu poată comunica, atunci când poate că au vrut, și să refuze să mai iasă în apărarea OUG, atunci când li s-a cerut. Dacă o să numărați purtătorii de mesaj ai PSD și Guvern o să vedeți că au fost invariabil aceiași: Codrin Ștefănescu, Șerban Nicolae, Eugen Nicolicea, (spre final) și Olguța Vasilescu. Guvernul nu a avut purtător de cuvânt, PSD nu are purtător de cuvânt, principalul purtător de mesaj a fost Liviu Dragnea, care l-a însoțit pe Sorin Grindeanu în momentele comunicaționale importante. Numai că Liviu Dragnea avea o problemă: OUG 13 era în beneficiul lui, sau cel puțn acesta era mesajul pe care îl receptau sutele de mii de oameni. Deci nu era deloc credibil.

