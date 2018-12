TOP 10 Cele mai de succes filme în 2018, dominat de supereroi

Lungmetrajul "Răzbunătorii: Războiul Infinitului/ Avengers: Infinity War", de Joe şi Anthony Russo, este, cu încasări de peste 2 miliarde de dolari, lider în box office-ul mondial din 2018, iar primele zece poziţii sunt dominate de pelicule cu supereroi, inspirate de benzi desenate.

La nivel mondial, "Avengers: Infinity War" a avut încasări de 2,048 de miliarde de dolari. Este abia al patrulea film din istorie care depăşeşte pragul de 2 miliarde de dolari şi se poziţionează pe locul al patrulea în topul peliculelor cu cele mai mari încasări, după "Avatar" (2,788 de miliarde de dolari), "Titanic" (2,187 de miliarde de dolari), ambele regizate de James Cameron, şi "Star Wars: Trezirea forţei/ Star Wars: The Force Awakens" (2,068 de miliarde de dolari), realizat de J. J. Abrams.

Prezentăm mai jos Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări la nivel mondial în 2018:

1. "Răzbunătorii: Războiul Infinitului/ Avengers: Infinity War" - 2.048.200.000 de dolari

2. "Pantera neagră/ Black Panther" - 1.346.900.000 de dolari

3. "Jurassic World: Un regat în ruină/ Jurassic World: Fallen Kingdom" - 1.304.900.000 de dolari

4. "Incredibilii 2/ Incredibles 2" - 1.241.900.000 de dolari

5. "Venom" - 854.500.000 de dolari

6. "Misiune: Imposibilă. Declinul/ Mission: Impossible - Fallout" - 791.000.000 de dolari

7. "Deadpool 2" - 735.600.000 de dolari

8. "Bohemian Rhapsody" - 644.000.000 de dolari

9. "Omul Furnică şi Viespea/ Ant-Man and the Wasp" - 622.700.000 de dolari

10. "Animale fantastice: Crimele lui Grindelwald/ Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" - 598.000.000 de dolari

Sursa: mediafax.ro