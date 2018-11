TOP 8 cărți de dezvoltare personală pe care să le citești

În acest articol vă recomandăm câteva cărți foarte bune pentru cei interesați de dezvoltare personală.

Ce spui dupa Buna ziua? Psihologia destinului uman. Ce spui dupa buna ziua? arata cum se scriu scenariile de viata si cum il poti descoperi pe al tau. Daca ai un scenariu nefericit, iti arata cum sa scapi de el, astfel incat sa incepi in sfarsit sa traiesti o viata a libertatii si a implinirii adevarate. Mai multe detalii despre această carte găsiți LA ACEST LINK.

Cum sa te iubesti pe tine pentru a te intelege mai bine cu ceilalti. Atunci cand nu ne iubim, cand nu ne stimam, nu suntem fericiti. Ne indoim de noi insine, facem rareori alegeri bune in viata, ne simtim vulnerabili in calea obstacolelor, a dificultatilor. Si totusi, nimic nu este pentru totdeauna pierdut... Aceasta carte va permite sa va cunoasteti mai bine, sa faceti un bilant personal al conceptiei despre sine, a imaginii de sine, a iubirii de sine. Ea va ofera si recomandari, solutii, pentru a intelege cum se cladeste, inca din copilarie, stima de sine, cum se dezvolta in adolescenta si cum va influenteaza ea viata sentimentala, profesia, relatiile cu ceilalti. Mai multe detalii despre această carte găsiți LA ACEST LINK.

Curajul de a fi vulnerabil. Brene Brown. Vulnerabilitatea nu inseamna doar sa cunosti victoria sau infrangerea, ci sa intelegi ca ambele sunt necesare; inseamna sa te implici cu toata fiinta ta in ceea ce faci. Profesoara universitara, autoare de carti si articole si vorbitoare in public din Statele Unite, Brene Brown este actualmente cercetatoare la Colegiul Postuniversitar de Asistenta Sociala de la Universitatea din Houston, Texas. In ultimii doisprezece ani, s-a ocupat de cercetare intr-o arie larga de subiecte, care include vulnerabilitatea, curajul, sentimentul valorii personale si cel al rusinii, si a tinut conferinte pe aceste teme, vizionate pe Internet in toata lumea. Mai multe detalii despre această carte găsiți LA ACEST LINK.

Inteligenta erotica. Esther Perel. Problemele care pot aparea in cadrul vietii sexuale a unui cuplu sunt diverse, de la dis-paritia acesteia, in urma nasterii unui copil, pana la rutina, plictiseala si infidelitate. Autoarea, terapeut cu experienta in psihologia cuplurilor, ne atrage atentia ca dragostea sigura si confortabila poate intra in conflict cu pasiunea si ca viata sexuala este mult mai complexa decat credem. Inteligenta erotica aspira sa va angajeze intr o discutie sincera, clara si provocatoare. Mai multe detalii despre această carte găsiți LA ACEST LINK.

Cum sa-ti controlezi furia inainte de a te controla ea pe tine. Albert Ellis și Raymond Chip Tafrate. Cand "explodezi" de furie, gesturile necugetate pot avea consecinte pe care sa le regreti o viata intreaga: ajungi sa-ti strici relatiile cu cei mai buni prieteni, iti periclitezi situatia de la serviciu sau chiar te imbolnavesti grav. Reactia pasiva, de tipul „Rabda si intoarce si celalalt obraz”, dar si exprimarea bruta a furiei (prin lovirea unor perne, de exemplu) sunt, ambele, solutii la fel de nesanatoase. Dar cum altfel sa faci fata stresului si nedreptatilor si cum sa iti aperi punctul de vedere, fara sa pari agresiv? Mai multe detalii despre această carte găsiți LA ACEST LINK.

Realizarea telurilor. Brian Tracy. Este unul dintre cei mai renumiti autori de studii de dezvoltare personala si coaching din America. Nascut in Canada, intr-o familie saraca, a renuntat la studiile liceale si a inceput sa munceasca de foarte devreme. La 20 de ani paraseste Canada si incepe sa calatoreasca prin lume. Astfel ajunge sa lucreze in Anglia, Franta, Spania, Gibraltar, Turcia, Iran, India; isi petrece doi ani din viata in Thailanda. Mai multe detalii despre această carte găsiți LA ACEST LINK.

Descifrarea gesturilor. Cum sa-ti intelegi mai bine interlocutorii. Martine Tardy. Adevarul se afla in spatele cuvintelor. Mai precis, in gesturi, mimica, aspect fizic, pozitie si intonatia vocii (insumand 93% din mesajul transmis). Atentie la limbajul corpului – nu minte niciodata! Licentiata in grafologie si morfopsihologie, Martine Tardy preda aceste doua discipline la Lyon si la Paris. Cartile ei despre fizionomie si machiaj se concentreaza asupra descifrarii indiciilor ascunse in comportamente aparent simple, neproblematice. Mai multe detalii despre această carte găsiți LA ACEST LINK.

Cum sa spui nu acasa, la serviciu, prietenilor, in viata de zi cu zi. Marie Haddou. De ce este atat de greu sa spui nu? Teama ca vei fi perceput ca un individ agresiv, ca vei fi respins, dorinta de a nu-i dezamagi pe cei pe care ii iubesti, toate par sa stea la originea acestei forme speciale de autocenzura. Multi dintre noi am trait deja si mai traim si acum experiente de acest fel, si anume sentimentul ca ne este foarte greu sa refuzam propuneri altminteri contrare dorintelor noastre, aspiratiilor noastre profunde, intereselor noastre; si acest lucru se intampla si atunci cand este vorba despre cumpararea unui obiect inutil sau despre tunsoarea nefericita cu care ne trezim intr-o buna zi, dar poate merge si pana la controlul vietii noastre intime de catre copiii, parintii, prietenii sau sefii nostri. Mai multe detalii despre această carte găsiți LA ACEST LINK.