TOP 10 cărți cu rețete pe care trebuie să le ai în bucătărie

Unul dintre cele mai importante magazine online din România, Elefant.ro, anunță câteva oferte atractive la cărți. Am selectat în aceast articol câteva cărți de bucate pentru cei pasionați de gătit.

Preparate la gratar - editie chiosc. Prepararea carnii gratar a evoluat, de la o solutie de gatit in zilele de vara, la o adevarata pasiune a milioane de oameni de pretutindeni. Drept urmare, s-au inventat sute, mii de retete, pentru ca simpla bucata de carne fripta sa aiba mereu alt gust, in functie de condimentele utilizate. Sosurile, legumele si chiar fructele pe gratar, vin si ele sa adauge savoare. Iar pentru zilele cu adevarat neprielnice, putem frige carnea pe gratarul de fonta sau la grill. Iata circa 80 de retete adunate din intreaga lume, grupate in 4 capitole, ultimul fiind rezervat diverselor legume si fructe preparate pe gratar.

Jamila Cuisine. Mancarea este o parte importanta a vietii noastre. Ne adunam in jurul mesei nu numai sa mancam, ci si sa povestim, sa fim impreuna, sa ne bucuram unii de altii. Aproape ca nu exista persoana care sa nu-si aduca aminte de mancarea bunicii sau a mamei, care sa nu viseze la prajiturile copilariei, la cel mai pufos cozonac sau la cea mai gustoasa tocanita — bunatati preparate cu mult drag de mainile pricepute ale persoanelor importante din viata noastra. JamilaCuisine are exact acelasi scop. Ne dorim sa strangem cat mai multi oameni in jurul mesei. Ne dorim sa va dam curaj sa gatiti pentru familiile voastre, pentru persoanele dragi, pentru copiii vostri.

Vinul in bucate. Complicitatea dintre vinuri si mancare este foarte veche, ea fiind atestata de o reteta antica persana, veche de mai bine de 5000 de ani, care ne spune ca la gatirea carnii de vita se folosea un sos preparat din „vin vechi, sofran si apa de trandafiri". Vinurile (sau alte bauturi) alese pentru gatit trebuie sa fie simple, dar de buna calitate. Prin reductie, vinul isi concentreaza aromele, astfel ca un vin prost isi va dezvalui toate caracteristicile negative, stricand mancarea.

5 ingrediente. Mese rapide & usoare. Jamie Oliver, autorul celor mai bine vandute carti culinare din toate timpurile in Marea Britanie, revine cu o lucrare senzationala. Concentrandu-se pe combinatii incredibile de 5 ingrediente, a creat 130 de retete, pe baza carora puteti prepara bunatati pentru mesele zilnice. Autorul va da idei pentru toate tipurile de mancaruri, de la salate, paste, pui si peste la feluri inedite cu legume, orez si carne, fara a lipsi mult indragitele dulciuri. Retetele ofera maximum de savoare cu minimum de efort, Jamie dovedind o inspiratie debordanta.

Salate. O reteta pentru fiecare zi din an. Aceasta colectie ispititoare de retete ofera cate o salata pentru fiecare zi. Din ianuarie pana in martie, vei gasi cate o idee apetisanta si o salata de sezon care va satisface orice dorinta si se va potrivi in orice ocazie.De la salate usoare cu legume sau cu fructe de mare la gratar, la salate consistente cu carne si verdeturi, volumul de fata iti ofera retete delicioase, fie ca este vorba de salate traditionale sau de interpretari moderne ale unora devenite deja clasice.

Secretele bucatariei - Carne rosie. Peste 50 de retete italienesti, internationale si de autor, insotite de fotografii de exceptie, va prezinta felurite modalitati de preparare a carnii rosii. Recomandari ale unor mari bucatari si sectiunea Sfaturi utile va imbie cu feluri apetisante si pline de savoare. In plus, sunt mentionate vinuri straine si romanesti potrivite fiecarei retete.

Capcanele dietelor. Dieta pe viata sau stil de viata? Acest ghid practic de buna purtare cu propriul corp (si cu emotiile tale) te va ajuta nu numai sa faci pace cu cantarul, ci si sa te eliberezi definitiv de foame si de frustrare. In plus, vei descoperi cum sa iti satisfaci toate poftele, intr-un mod inteligent si sanatos.