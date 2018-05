Tudorel Toader, scandal în toată regula cu GRECO. Nu recunoaşte răspunsul. Vrea comunicat oficial

Tudorel Toader

Este scandal în toată regula. Ministrul Justiției Tudorel Toader nu vrea să recunoască răspunsul în exclusivitate primit de Realitatea TV de la reprezentanții GRECO. Mai mult, în această dimineață, ministrul a precizat pentru realitatea.net că va face demersuri legale să afle citez ,,sursa dezinformării''. Răspunsul se regăseşte în galeria articolului.

Raspunsul a fost obtinut dupa un demers jurnalistic făcut imediat dupa ce Tudorel Toader a susținut în parlament că Raportul GRECO este unul facultativ și că subiectul a fost transformat într-o temă politică prea mediatizată şi cu opinii care conţin inexactităţi. În răspunsul celor de la Greco se precizează clar, între altele, că recomandările făcute în raport critic nu sunt optionale, dar ministrul Justitiei insista că nu există un comunicat oficial.

Și face aceaste precizări pe facebook, la 48 de ore de la difuzarea raspunsului obtinut de Realitatea TV.

În raportul publicat de GRECO, ţara noastră figurează printre ţările care au regresat în lupta împotriva corupţiei. În bilanţul activităţii pe anul trecut, instituţia notează că au fost iniţiative legislative care au anulat reformele aplicate anterior în acord cu recomandările anticorupţie ori au fost lansate reforme ale căror consecinţe ar putea duce la încălcarea standardelor anticorupţie. De asemenea, GRECO spune că încrederea cetăţenilor în instituţiile statului s-a erodat.

Ministrul Justiţiei,Tudorel Toader, a vorbit miecuri, în plenul Senatului, despre“Implicaţiile raportului GRECO asupra imaginii justiţiei în România”. Acesta a punctat că raportul GRECO este facultativ, și nu poate trece peste voința CCR.

”Am venit aici sa dau raspunsuri, prima data am fost convocat pe 3 mai. In ziua publicării raportului am fost somat sa public raportul, pentru ca altfel, am ceva de ascuns. Aceste somatii au venit de la o asociație, de la o doamna care a venit pe la cabinetul minisitrului. (...) Cu privire la raport, incep cu un indemn de a ne pastra demnitatea de legiferare in acord cu specificul national, respectand standardele nationale. Exprim speranta ca raportul GRECO este opera exclusiva a specialistilor GRECO. Nu au fost contributii din spatiul national. Specialistii GRECO nu mi-au aratat ca se ridica la nivelul continutului raportului. CCR a stabilit ca infiintarea sectiei speciale de investigare a magistraților este în acord cu Constituția. Raportul Greco este unul de orienetare, unul facultativ, dar expertul GRECo nu poate sa treaca peste vointa legiuitorului national care a stabili ca reglementarea este in acord cu CCR”, a spus Tudorel Toader.