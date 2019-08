Cel care consideră că „TOATE femeile sunt făcute să fie mame și soții", candidat USR la primărie

Antonio Andrusceac

USR Sector 4 are candidat pentru primărie în persoana lui Antonio Andrusceac

USR a încheiat campania internă pentru desemnarea candidatului la Primăria S4. Alesul filialei este Antonio Andrusceac, consilier local și liderul grupului de consilieri locali din partea USR în Primăria S4, anunță organizația.

Cei de la USR spun că Andrusceac are experiență în domeniul privat ca manager al unui fond de investiții imobiliare, precum și o îndelungată activitate civică în comunitatea Sectorului 4 și nu numai.

În timpul mandatului său de consilier, din 2016 până în prezent, USR a făcut posibile numeroase proiecte utile cetațenilor din Sectoru 4, printre ele salvarea de numeroase spații verzi, gratuitatea la creșe și grădinițe pentru copii mai puțin înstăriți, școli reabilitate sau extinse cu unități de afterschool, noi grădinițe modulare, inițiative de mobilitate urbană.

Antonio Andrusceac a devenit cunoscut în mediul online după ce a declarat că „TOATE femeile sunt făcute să fie mame și soții", iar „frustrările nu se ascund în spatele carierei".

Ulterior, acesta a revenit și a explicat că declarația sa a fost scoasă dintr-o discuție de pe Facebook.

”Nu e o declarație publică. Eu am patru copii, soția mea are o profesie liberală. Însă, eu cred, așa cum spuneam în discuția aia, că nu există mamă pe Pământ care să spună că pentru ea cariera este mai importantă decât copilul. Cam ăsta era contextul discuției. În sensul ăla am spus - că nu poți să pui cariera în fața familiei și a copiilor. Am și votat pentru susținerea egalității de drepturi între bărbați și femei”, a explicat Antonio Andrusceac pentru Vice.com.