Toate BOLILE din corp ţi se citesc pe faţă. Ce legătură este între tenul tău şi organele interne

In traditia populara chineza, se considera ca aspectul general al fetei si culoarea sa sunt legate direct de starea de sanatate a intregului organism.

Problemele la nivelul organelor si sistemelor (respirator, sangvin, nervos, digestiv) se reflecta pe fata omului.



In imagine puteti vedea zonele fetei si organele cu care sunt legate acestea.



Culoarea pielii



Problemele sistemului cardiovascular se manifesta prin inrosirea pielii fetei, mai ales in jurul nasului.



Cearcanele subt ochi reflecta dereglari in functionarea rinichilor, iar culoarea palida a fetei indica probleme la plamâni.



Nuanta galbuie sau verzuie a fetei este un semnal al problemelor la ficat, iar daca fata are o nuanta mai apropiata de oranj atunci probleme sunt probabil la nivelul splinei.



Ridurile



Ridurile pe podul nasului indica o aglomerare a murdariei in intestin.



Ridurile sub ochi si pe frunte sunt un semn al retinerii lichidelor in organism, datorata dereglarii functionarii rinichilor.



Ridul vertical intre sprâncene poate indica probleme la nivelul ficatului.



Ochii



Irisul transparent este un indiciu al ficatului sanatos.



Nuanta prea intunecata a pupilei poate fi un indiciu al problemelor cu rinichii.



Daca in jurul pleoapelor au aparut contururi albe, probabil este afectata splina.



Citeşte continuarea pe bzt.ro.