Toată lumea o calcă în picioare, dar această plantă îţi curăţă organismul de impurităţi

De la aceasta planta se foloseste radacina, care poarta denumirea de "ciuin". Sapunarita se mai numeste popular odogaci, sapunul calului, floarea calugarului, floare de sapun, flori albe sau sapunul popii.

Aceasta planta creste pe solurile nisipoase, pe marginea drumurilor sau pe langa garduri. Tulpina si frunzele se recolteaza in perioada martie-mai, iar radacina se poate recolta mai tarziu, in octombrie-noiembrie.



Radacina de sapaunarita, numita ciuin-rosu, se foloseste mai rar in scopuri medicinale. Datorita continutului ei in saponine ( 4-8% ), are proprietati expectorante. In acelasi timp, mareste diureza si secretia biliara, eliminand astfel toxinele din organism, declara farm. Corneliu Constantinescu in cartea „Plante medicinale in apararea sanatatii”.



