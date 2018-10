Toader l-a evaluat pe Augustin Lazăr şi anul trecut. Ce spunea ministrul Justiţiei în raport

Tudorel Toader, evaluarea nr.2

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, nu se află la primul raport de evaluare a procurorului general Augustin Lazăr. La scurt timp după mega-scandalul "OUG 13", înlocuitorul lui Florin Iordache a redactat un raport ca să vadă dacă Parchetul general a procedat corect când a declanşat anchetarea Guvernului. Rezultatul lui Toader: procurorul-şef este OK, poate merge mai departe.

Tudorel Toader, ministrul Jutiției, a publicat în data de 29 martie 2017 un raport de evaluare de 19 pagini cu privire la activitatea procurorului general Augustin Lazăr şi a şefei DNA de la acel moment, Laura Codruţa Kovesi.

Concluzia de atunci s-a lăsat așteptată 45 de minute, timp în care Toader a ținut un lung discurs, împănat cu exemple din jurisprudența CCR și cu zâmbete ironice la adresa exasperării jurnaliștilor care așteptau anunțarea unei decizii.

"Acest raport a survenit în contextul în care, pe de o parte, Guvernul a adoptat OUG 13, pe de altă parte DNA a procedat la anchetarea circumstanțelor în care a fost adoptată respectiva OUG" și-a justificat Tudorel Toader evaluarea de la acel moment.

Tudorel Toader a anunţat că, evaluând toți factorii de constituționalitate, legalitate, oportunitate, "nu este oportună declanșarea mecanismului instituțional de revocare al Procurorului General, respectiv al procurorului-șef al DNA".

În raportul de evaluare de anul trecut, care poate fi văzut în ataşament, Toader preia din rapoartele MCV laudele la adresa activităţii parchetelor, inclusiv "bilanţul solid" din ultimii 10 ani al instituţiilor-cheie DNA, DIICOT şi Parchetul general în combaterea corupţiei.

Ministrul Justiţiei a invocat din ultimul raport MCV inclusiv avertizările cu privire la "modificările legislative menită să slăbească sau reducă domeniul de aplicare al infracţiunii de corupţie".

"Menţinerea eforturilor instituţiilor judiciare care combat corupţia la nivel înalt rămâne cel mai important semnal de consolidare a luptei anticorupţie", a scris negru pe alb Tudorel Toader în raportul din martie 2017.

Toader şi-a lăsat o portiţă de re-evaluare pentru viitor: "Rezultatele negative pe linia acestei raportari pot repune in discutie in viitor, in raport de faptele constatate, oportunitatea revocarii conducatorilor institutiilor vizate ori a altor masuri institutionale, in conformitate cu Constitutia si legea", a scris atunci proaspătul ministru al Justiţiei.

În ultimii doi ani, procurorul general Augustin Lazăr s-a evidenţiat prin mesajele publice extrem de critice cu privire la acţiunile Ministerului Justiţiei şi coaliţiei PSD-ALDE în domeniul justiţiei. Lazăr şi Toader au intrat în coliziune directă pe mai multe subiecte sensibile.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, în 25 august, pe Facebook, că declanşează procedura legală pentru evaluarea activităţii manageriale desfăşurată de procurorul general Augustin Lazăr.

Executarea șefei DNA s-a făcut după același model. Dacă Tudorel Toader va cere revocarea procurorului general, cererea va ajunge la preşedintele Iohannis, dar ultimul cuvânt îl va avea cel mai sigur CCR şi e posibil ca Iohannis să nu aibă decât soluţia de a semna decretul de eliberare din funcţie.

