Toader, răspuns acid la atacul lui Teodorovici privind "neasumarea" proiectului insolvenţei

Toader îi răspunde lui Teodorovici: "Declaraţia, probabil emoţională, a făcut referire la altcineva"

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a comentat miercuri atacul Ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici. Acesta din urmă îi reproşase lui Toader că este plecat în delegaţie şi că nu a avizat proiectul fondului suveran de investiţii.

"Eu spuneam şi repet, cu toată convingerea: fiecare dintre noi trebuie să fie evaluat, fiecăruia îi vine o vreme a evaluării. Cu privire la nemulţumirea domnului Teodorovici, am citit şi eu în presăa când eram la Roma. Domnul Teodorovici ştie că îl apreciez şi că avem o foarte bună relaţie. Eu am crezut şi cred încă faptul că în momentul în care a dat acea declaraţie, probabil emotională, s-a gândit la altceva sau altcineva, pentru ca a făcut două afirmaţii. Una privind ziua de vineri, când aş fi fost în delegaţie, şi alta privind avizarea Fondului Suveran. Va asigur că ambele afirmaţii nu au acoperire faptică. Vineri eram la Ministerul Justiţiei, începând de la si 7 şi 15 minute, vineri am evaluat cei 8 candiaţi pentru funcţiile de conducere din Parchetul General, DNA şi DIICOT. Tot vineri am vorbit în mai multe rânduri cu domnul Teodorovici, cu experţii dânsului, tot vineri am mers cu secretarii de stat la Ministerul de Finanţe şi am discutat despre OUG privind insolvenţa. Prin urmare, vineri nu am fost n nicio delegaţie", a spus Tudorel Toader.

Ministrul Justiţiei a mai vorbit şi despre avizul negativ dat unei ordonanţe de guvern, în ceea ce priveşte fondul suveran.

"Știți că fost aprobată o lege privind fondul suveran. CCR a declarat legea că fiind neconstituțională. Ministerul de Finanțe a elaborat un proiect de ordonanță de guvern privind fondul suveran. I-am dat aviz negativ pentru că ieșise din termenul în care guvernul era abilitat să emită ordonanțe. Ministerul de Finanțe a revenit cu un proiect de ordonanță. A trimis în copie la MJ, MJ a formulat observații de îmbunătățire. La MJ nu a venit proiectul de avizare, a venit o copie prealabilă", a declarat Tudorel Toader.

Eugen Teodorovici se plângea că Ministerul Justiției îi pune bețe în roate în cazul Fondului Suveran de Investiții și al proiectului privind insolvența

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, se plângea, zilele trecute, că Ministerul Justiției îi pune bețe în roate în cazul Fondului Suveran de Investiții și al proiectului privind insolvența. „Încep să cred că este o încercare de fugă de asumare a unor decizii”, spunea Teodorovici.

"Am senzația că o lipsă de dorință de asumare. Încerc de câteva zile, convenim un aviz din Justiție, când să iei semnătura, dispare semnatarul. Încep să cred că este o încercare de fugă de asumare a unor decizii. Zona insolvenței ar trebui să fie a Finanțelor, nu a Ministerului Justiției. Mediul privat este pro (cu privire la proiect n.r.). Sunt sensibili cei care își pierd anumite zone de influență în zona insolvenței", a spus Teodorovici, într-o conferință de presă.

El a precizat, referindu-se la Fondul Suveran, că autoritățile s-au angajat ca până la finalul acestui an să fie stabilit cadrul legislativ.

"A fost acel vot în Parlament, apoi Curtea Constituțională a indicat un alt mod de a legifera. Asta am și pregătit, o OUG pentru a da un cadru general referitor la astfel de instrumente financiare, iar apoi să fie o Hotărâre de Guvern pentru acest exemplu, cum e Fondul Suveran. Apoi vom avea acte secundare pentru a stabili modul în care un astfel de instrument ia naștere", a spus ministrul Finanțelor.

"Din păcate aici am primit din partea Ministerului Justiției foarte multe, mai multe observații decât a fost actul în sine. Nu înțeleg, modul că ne asumăm ca și echipă guvernamentală anumite obiective, mai ales cele foarte importante, cum este Fondul Suveran de Investiții, atunci cred că rolul nostru ca miniștri este să fim preocupați ca echipele noastre să lucreze în aceeași direcție cu aceeași viteză și fără a încerca să fim mai altfel decât suntem sau mai altfel decât ceilalți. Sunt dezamăgit de faptul că primesc și am primit de la Ministerul Justiției foarte multe aspecte care mai de care... A fost în Parlament, a fost o analiză făcută, s-a dat un vot. Noi, în septembrie, trebuie să ieșim cu noul cadru legislativ la nivel de OUG pentru a legifera ca un astfel de instrument să poată să fie operațional cât mai repede. Or, în cadrul anumitor ministere nu se înțelege, ori miniștrii ar trebui să fie mai preocupați de modul în care echipele lucrează pentru că aceia ce ne-am asumat cu toții atunci când am fost numiți în funcția de miniștri să fie dus la bun sfârșit".

"Am vorbit cu dânsul (ministrul Justiției n.r.), a fost plecat, a venit dintr-o delegație, acum văd că iar e plecat într-o altă delegație. Între două evaluări și două deplasări este mai greu să faci un Fond Suveran", a precizat Teodorovici.