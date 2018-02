Toader, după vizita la Strasbourg: Nu se pune problema ca România să fie în situația Poloniei

Tudorel Toader

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat joi sear[ că în dezbaterile din Parlamentul European despre legile justiţiei au fost spuse "multe inexactităţi, multe neadevăruri", fiind "un fel de furtună într-un pahar cu apă".

"Nu se pune problema României de a fi în situația Poloniei - în România, deciziile Curții Constituționale sunt respectate și generează modificarea legii, a subliniat ministrul, care a arătat că în România nu s-a pus problema schimbării judecătorilor sau ca ministrul Justiției să numească el direct procurorii-șefi sau președinții de instanțe. "Suntem într-o cu totul și cu totul altă situație", a spus Toader.

Răspunzând unei întrebări, ministrul Justiţiei a spus nu s-a pus problema vreunui reproş din partea prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, în timpul discuţiei pe care a avut-o cu acesta la Strasbourg.



"În afară de întrevederea cu Frans Timmermans, am avut alte opt întrevederi. În două zile, am avut nouă întâlniri cu decidenţi din Parlamentul European, cu grupuri parlamentare", a precizat Toader.



Ministrul a explicat că nu el a stabilit aceste întâlniri, susţinând că în Parlamentul European a fost de fapt o dezbatere politică.



"Să nu-şi facă cineva iluzii că ministrul Justiţiei se duce la Comisie sau la Parlament, bate la uşă: Alo! Alo! Domnul prim-vicepreşedinte, am venit stăm o oră de vorbă. Exclus aşa ceva. Vedeţi că spaţiul public este intoxicat şi din păcate manipulat. (...) Poate ceva rea-credinţă, poate ceva neştiinţă. (...) Pretextul dezbaterii pe legile justiţiei a folosit pentru o dezbatere eminamente politică. De ce spun asta? S-a făcut între politicieni, cu o sală mare, frumoasă şi goală", a afirmat Toader.



Pe de altă parte, ministrul Justiţiei susţine că nu a fost cineva care să-i fi precizat ce articol este încălcat prin modificarea legilor justiţiei.