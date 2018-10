Toader: Comisia de la Veneţia a agreat OUG pe legile justiţiei. Joi trimit draftul la CSM

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seară, că membrii Comisiei de la Veneţia au fost de acord cu OUG pentru legile justiţiei şi că joi va trimite draftul la CSM pentru aviz, urmând ca, săptămâna viitoare, să fie adoptată ordonanţa.

„Draftul l-am trimis înainte. (...) Am luat soluţie cu soluţie, am discutat-o cu argumente şi contraargumente. Am avut şapte propuneri, toate au fost agreate, fiecare au fost considerate necesare pentru evitarea unor disfuncţionalităţi. Care e actul normativ prin care putem corecta legile justiţiei? Ordonanţa de urgenţă. Noi ştim că Comisia de la Veneţia nu e deschisă la OUG, dar nu-i deschisă la ordonanţele care au rolul de a ocoli procedura parlamentară, constituţională. În cazul acesta, e vorba de preîntâmpinarea unor mai efecte mai puţin dorite. (...) Dânşii au agreat de comun acord, au exprimat agrementul pentru adoptarea unei OUG în sensul celor discutate”, a declarat Tudorel Toader, la un post TV.



Toader a subliniat că, în cursul zilei de joi, va trimite Consiliului Superior al Magistraturii draftul aferent ordonanţei.



„Voi face apel la CSM să dea un aviz cât se poate de repede ca săptămâna viitoare să poată fi adoptată ordonanţa de urgenţă”, a mai spus Toader.



Potrivit mediafax.ro, precizările vin după ce Tudorel Toader a declarat, miercuri, înainte de discuţia cu membrii Comisiei de la Veneţia, că are câteva soluţii pentru o posibilă ordonanţă de urgenţă ca să coreleze legile justiţiei cu recomandările acestora.



"Avem o opinie intermediară a Comisiei de la Veneţia cu referire la respectarea standardelor. Vorbim numai de cele trei legi ale justiţiei. Urmează ca preşedintele să mai promulge încă una din legile justiţiei. Suntem aproape aşadar de parcursul final al legilor, durează din 2014, ca să ajungem să spun acei critici cu modificările că nu au fost dezbateri pe lege. Nu-mi amintesc ca vreo lege să mai fi stat în dezbatere trei ani. Voi vorbi cu reprezentanţi ai Comisiei ca să vedem în ce măsură sunt posibile anumite preluări din recomandările Comisiei, racordări ale normelor juridice la standardele europene. Am câteva soluţii pentru o posibilă ordonanţă de urgenţă", a declarat Tudorel Toader.