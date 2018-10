Toader aruncă "bomba": OUG pe legile Justiţiei o scoate pe Kovesi din Parchetul General

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni seara, că Laura Codruţa Kovesi trebuie să plece de la Parchetul General înapoi la DIICOT Sibiu, ca urmare a adoptării ordonanţei de urgenţă privind legile Justiţiei.

"Dacă are grad de parchet de tribunal, cu siguranţă trebuie să plece", a afirmat Toader, la un post TV.

Pe 11 iulie, procurorul general, Augustin Lazăr, a decis delegarea Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, deşi CSM a decis că fosta şefă DNA trebuie să îşi continuie activitatea la DIICOT Sibiu.

"Domnul Lazăr poate spune că este o valorificare a experienţei pe care a dobândit-o în conducerea parchetelor", a mai precizat Toader.

Toader l-a ironizat şi pe procurorul general Augustin Lazăr, tot pe tema ordonanţei de urgenţă pe legile justiției.

"Nu am știut că procurorul general mi-a dat sfaturi azi-noapte ce să fac eu dimineața asta," a declarat Toader.

"Sâmbătă și duminică am fost la Iași, am ținut cursuri, în felul acesta nu am stat sub presiune, cu comentarii, atitudini pro sau contra, mi-am văzut de treburile mele. OUG nu e opera mea, este emisă de Guvern, eu ca ministru cred că este o OUG necesară corerentă, tehnică, bună. Nu aș spune că există o presiune externă, poate nici presiune internă, sigur că există gesturi de nemulțumire", a încheiat Toader.