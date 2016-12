Toți câinii din acest adăpost au fost adoptați într-o singură zi. Ce s-a întâmplat

Adapost de catei

Angajații dintr-un centru de adăpostire a câinilor fără stăpân și-au manifestat bucuria pe Facebook după ce toate patrupedele au fost adoptate într-o singură zi.

Angajații de la Humane Society din regiunea Pikes Peak, în Colorado Springs au desfășurat o campanie intensă de adopții înainte de Sărbători, sub denumirea "Home for the Holidays".

Efortul a dat roade, după ce zecile de câini aflați în adăpost și-au găsit o casă de Crăciun.