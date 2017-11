Titus Corlăţean: Ambasadorii SUA şi Olandei au făcut presiuni în 2012 pentru numirea lui Kovesi

Fostul ministru al Justiţiei, Titus Corlăţean, a afirmat, miercuri, în cadrul audierii sale în Comisia SIPA, că ambasadorii SUA şi Olandei ar fi făcut presiuni în 2012 pentru numirea Codruţei Kovesi.

"Am confirmat faptul că au existat la acel moment demersuri în sensul de presiuni pentru ca cel care vă vorbeşte, eram ministrul Justiţiei la acel moment, ca o anumită nominalizare la o funcţie de conducere în cadrul Ministerului Public şi am beneficiat de vizita a doi sau trei ambasadori la sediul Ministerului Justiţiei, evident că i-am primit, am stat de vorbă", a spus fostul ministru al Justiţiei.

Corlăţean a menţionat două cazuri în care pledoaria în favoarea lui Kovesi s-a făcut foarte insistent. Este vorba de fostul ambasador american în România, Mark Gittenstein, şi fostul ambasador al Olandei, Matthijs van Bonzel.