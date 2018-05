Cea mai bună gustare pentru tiroidă: un endocrinolog îţi spune ce să mănânci zilnic

Daca ai probleme ale glandelor endocrine, daca ai fost diagnosticata cu tulburari de functionare ale tiroidei, sigur stii ca alimentatia joaca un rol important in viata ta. Descopera cea mai buna gustare pentru tiroida, recomandata de endocrinologi.

Pentru a echilibra tiroida, include in dieta ta anumite substante nutritive. Ai nevoie de o gustare pentru tiroida care sa contina seleniu, magneziu si iod.



Urmatorul mix este ideal pentru o gustare pentru tiroida. In plus, ajuta la echilibrarea celorlati hormoni. Si asta pentru ca aceasta gustare pentru tiroida contine:



- nuci braziliene – bogate in seleniu;

- iod – se gaseste in sarea iodata sau sarea roz, este un element necesar pentru producerea hormonilor T3 si T4;

- migdale – bogate in magneziu, ce contribuie la reglarea hormonala si reducerea stresului;

- miere – antiinflamator natural, ajuta la echilibrul hormonal si functionarea buna a sistemului endocrin;

- iocolata neagra este plina de antioxidanti ce previn distrugerea tesutului tiroidian.



Citeşte continuarea AICI.