Simona Halep. Ion Ţiriac, mesaj tăios către antrenorul Darren Cahill: "Uite care-i treaba!"

Simona Halep suferă de hernie de disc şi s-a retras şi de la Turneul Campioanelor. Numărul 1 WTA şi-a luat un concediu de 1 lună pentru a se reface din punct de vedere fizic.

De curând, Simona Halep a fost desemnată de WTA cea mai bună jucătoarea a anului 2018. În acest sezon, românca a triumfat la Roland Garros, primul turneu de Grand Slam din cariera ei.

Antrenorul Darren Cahill a povestit o discuţie pe care a avut-o cu Ion Ţiriac, în urma căreia a resimţit o presiune imensă.

"E greu de descris presiunea sub care s-a aflat Simona Halep în ultimii 4-5 ani. Ion Țiriac m-a luat deoparte de mai multe ori și mi-a transmis un mesaj clar: 'Uite care-i treaba, Simona trebuie să câștige un Grand Slam. Asta deoarece țara are nevoie! Avem o cultură negativă în România, nu mai avem fotbal, Simona e cel mai mare star al momentului! Așa că avem nevoie că Simona să câștige un Grand Slam!' Am început să simt și eu presiunea din acel moment, vă dați seama ce simțea ea", a dezvăluit Darren Cahill, preluat de Digisport.

Darren Cahill va continua colaborarea cu Simona Halep şi pentru următorul sezon.