Știre bombă. Cozmin Guşă îşi depune azi candidatura pentru şefia Federației Române de Judo

Cozmin Guşă îşi depune azi candidatura pentru şefia Federației Române de Judo. "Scopul meu e ca în cel mult un an FRJ să fie cel mai bine organizat for sportiv din România şi cel mai bine finanţat din fonduri private", a declarat pentru prosport.ro consultantul politic Cozmin Gușă.

Cozmin Gușă explică și de ce a luat această decizie: "Mie nu mi-e teamă de nimic atât timp cât ştiu ce calităţi trebuie să întrunească un lider, voi face activitatea din pasiune, asistat de profesioniştii judoului, şi compensez faptul că nu am practicat acest sport prin anii pe care i-am petrecut lângă tatami din postura de mare susţinător al fenomenului şi din poziţia de părinte de judoka"

De ce faceţi acest pas de a candida pentru preşedinţia FRJ?

Din cel putin trei motive: judo mă pasionează, mă aflu de 15 ani în interiorul fenomenului. În al doilea rând e nevoie în acest moment sa ma implic, în contextul problemelor de la FRJ, sunt capabil să unific taberele, sa măresc performanţa cu atragerea de fonduri necesare. În al treilea rând, am şi o datorie morală pentru că judo-ul mi-a dat satisfacţii şi mi-a transmis o emoţie pe care numai un tată o poate simţi. De ce spun asta? Pentru că fiul meu, Andrei, în vârstă de 19 ani, e campion la judo, iar fiica mea, Daria, în vârstă de 13 ani, a cochetat cu judoul timp de patru ani.



Prin depunerea candidaturii intraţi în cursa pentru câştigarea alegerilor la o federaţie care anul trecut a dat înapoi la MTS - lucru incredibil în sportul românesc - o sumă mare de bani rămasă necheltuită! Cum comentaţi această situaţie?

A fost o proastă organizare şi o anumită jenă în a mai aborda cheltuieli în plus din cauza luptelor interne. Nu e un lucru pozitiv, acesta este un lucru negativ. Banii nu au fost folosiţi pentru că nu a mai existat o activitate intensă la nivelul pregătirii centralizate, iar oamenii din federaţie nemaiimplicându-se nu au mai creat evenimente, lipsa lotului masculin olimpic fiind doar unul dintre efectele acestei realităţi triste.



Referitor la lotul masculin, aş vrea să vă întreb cum credeţi că s-a ajuns ca judoul românesc să fie lipsit de un lot naţional masculin şi ce veţi face, dacă veţi câştiga alegerile, pentru a construi din nou o echipă la băieţi?

Această problemă o voi rezolva rapid pornind de la un nucleu care-l va avea în frunte pe Daniel Natea. Avem grupe de juniori puternice şi pe aceşti sportivi de viitor îi vom aduce lângă sportivii cu experienţă. Poate că vom redresa mai greu această situaţie, dar vom ieşi cu bine şi din acest impas.



Haideţi să trecem la capitolul bani. Cum veţi reuşi să aduceţi bani la FR de Judo?

Din cele trei laturi ale activităţii unei federaţii, Latura sportivă, management - organizare şi marketing, două dintre aceste laturi le acopăr cu prisosinţă, urmând ca în a treia componentă să mă bazez pe toţi colaboratorii din judo-ul românesc pe care-i cunosc foarte bine. Partea de marketing poate fi eficientizata rapid, chiar luand exemplul Federaţiei Internaţionale de Judo, condusă de Marius Vizer, un for care în topul mondial se află sigur în Top 3 al organizării şi finanţării, când ne referim la sporturile olimpice, ceea ce-i conferă si acest prestigiu lui Marius Vizer pe plan internaţional.



E limpede, am înţeles acestă parte. Dar concret, dumneavoastră, de unde veţi aduce fondurile şi în cât timp v-aţi propus ca judo-ul să-şi recâştige vizibiltatea şi credibilitatea?

Scopul e ca în cel mult un an FRJ să fie cel mai bine organizat for sportiv din România şi cel mai bine finanţat din fonduri private. Voi dezvolta un concept de marketing ”#judoforRomania”, care va avea în spate o platformă online, iar informaţiile vor fi difuzate pe toate reţelele de socializare: facebook, twitter, instagram... În jurul acestui concept vom dezvolta susţinerea judoului românesc şi prin organizarea unor evenimente cu rol educativ, pentru că judoul are in mod sigur un rol educativ. Bazele acestei organizări de marketing le voi pune alături de oameni de afaceri, foşti campioni, precum şi personalităţi din România care chiar dacă nu au practicat judo, au dedicaţia ca acest sport să revină în elită.



Sunteţi practicant amator de fotbal, schi, handbal, atletism şi aţi făcut în copilărie box, după exemplul tătălui. Totuşi, niciodată nu aţi practicat judo şi vreţi să conduceţi Federaţia Română de Judo. Nu vă e teamă că veţi întâmpina probleme cărora le veţi găsi cu greu soluţii?

Mie nu mi-e teamă de nimic atât timp cât ştiu ce calităţi trebuie să întrunească un lider, voi face activitatea din pasiune, asistat de profesionistii judoului, şi compensez faptul că nu am practicat acest sport prin anii pe care i-am petrecut lângă tatami din postura de mare susţinător al fenomenului şi din poziţia de părinte de judoka. Nu cred că asta ar fi o problemă, in contextul in care judoul romanesc are oameni inteligenti, care inteleg exact rolul unui presedinte de federatie.

"Luptele dintre taberele din judoul românesc ne-au suparat pe toti. Marius Vizer a şi reacţionat prin acea scrisoare, din postura de preşedinte de onoare al FRJ şi a condamnat în primul rând spălarea rufelor în public, într-un sport care se bazează pe respect şi onoare, si-si rezolva problemele prin dezbatere internă"



În ce relaţie sunteţi cu preşedintele Federaţiei Internaţionale de Judo, Marius Vizer?

Marius îmi este un prieten drag! Un român patriot, cum nu avem mulţi...



Doar atât? Aveţi susţinerea lui?

Marius este a doua persoană din viaţa mea, după fiul meu, ”responsabilă” de faptul că m-am integrat in acest sport al onoarei si respectului reciproc. Datorită lui am intrat si in lumea judo-ului international, l-am inteles bine, şi îmi doresc să implementez la FRJ viziunea capatata in ultimii 15 ani de langa tatami. Pe ultimii patru preşedinţi chiar i-am susţinut deschis si concret, fără să mă implic în activitatea internă a federaţiei. Dar luptele dintre taberele din judoul românesc ne-au suparat pe toti. Marius Vizer a şi reacţionat prin acea scrisoare, din postura de preşedinte de onoare al FRJ şi a condamnat în primul rând spălarea rufelor în public, într-un sport care se bazează pe respect şi onoare, si-si rezolva problemele prin dezbatere interna.



Marius Vizer, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Judo, omul care a susţinut judoul românesc mai mult decât a făcut-o oricine, a trimis o scrisoare deschisă familiei judoului românesc la începutul lunii decembrie. Mesajul e construit pe câţiva piloni puternici, meniţi să susţină o stare de normalitate într-un sport care a adus României medalii şi a făcut un bun PR ţării pe toate meridianele: chemarea la unitate, renunţarea la interesele de grup în beneficiul judoului, dar... şi atenţionarea din final: "sper să aveţi maturitatea şi înţelepciunea să puneţi pe prim plan interesele FRJ şi nu ale unor persoane individuale sau unor grupuri de interese... În aceste condiţii, voi fi în continuare trup şi suflet alături de judoul românesc”!.

Cu cine veţi face echipă dacă veţi câştiga, vă gândiţi să aduceţi cât mai aproape sportive importante din judo-ul românesc?

În general, echipa e aleasă în Adunarea Generală, preşedintele poate nominaliza trei poziţii din 13. Cred că ar fi momentul să avem doi reprezentanţi în Comitetul Director dintre sportivii de aur. Şi da, mă gândesc aici şi la Alina Dumitru, şi la Corina Căprioriu, ar fi chiar necesar sa avem si prezenta feminina in conducere, mai ales in conditiile in care ultimele medalii olimpice si mondiale ne-au fost aduse chiar de catre fete! Altfel, imi pare tare rău pentru retragerea Corinei, cred că a renunţat mult prea devreme...



Se spune că aria de selecţie în sportul românesc, după dezastrul de la Rio, e din ce în ce mai mică. Aş vrea să vă întreb dacă ştiţi cam câţi sportivi sunt legitimaţi acum la FR de Judo?

Aproape 3.000 de sportivi, din toate categoriile de vârstă, dar nici aceasta cifră nu e sigură...



Şi e mult? E puţin?

Dacă luăm strict performanţele din judo-ul românesc, putem spune că e o adevărată minune ceea ce am făcut până acum, în contextul actual, cu o bază de selecţie atat de redusă.



O minune în comparaţie cu cine?

Cu naţiuni precum Franţa (n.r. - 66 de milioane de locuitori) sau Brazilia (n.r. -peste 200 de milioane de locuitori) care se bazează pe sute de mii de sportivi. Poate Brazilia are aproape 1 milion de judoka. Dacă extindem comparaţia, ne dăm seama că la Rio ne-am luptat cu nişte ţări care au în total sportivi legitimaţi cam cât populaţia României!

