Tinctura de iasomie normalizează circulaţia şi vindecă bolile aparatului respirator

Specialistii recomanda folosirea tincturii de iasomie pentru afectiuni ale aparatului circulator periferic – sindromul picioarelor obosite, guta, boli ale aparatului respirator (însotite de tuse spastica), boli neurologice, afectiuni alergice la nivelul cailor respiratorii, stari de anxietate si altele.

"Iasomia normalizeaza circulatia, reduce permeabilitatea si fragilitatea capilarelor si scade riscul aparitiei unor cheaguri de sânge. Planta este utila pentru ameliorarea edemelor, bolilor cardiace, dar si pentru subtierea sângelui", spune si specialistul in fitoterapie Elena Badea. Cantitatea importanta de acid salicitic si flavonidele din compozitia iasomiei fac ca aceasta planta sa aiba efecte foarte benefice asupra sistemului circulator al organismului uman, dar si efect analgezic si calmant general al durerilor. În plus, iasomia stimuleaza transpiratia si mareste secretia acida a stomacului, ceaiul de iasomie fiind foarte util pentru tratarea sau ameliorarea multor afectiune precum gastritele hipoacide, raceli, febra, cefalee, migrene si dureri articulare.



Ca o consecinta a faptului ca are în compozitie precursori ai salicinei, iasomia are proprietati antitermice (scade eficient temperatura), antiinflamatorii generale, antiagregante palchetare si antivirale.



Pentru prepararea tincturii sunt necesare 20 grame frunze sau flori de iasomie maruntite groscior si 100 ml alcool alimentar sau vodka de buna calitate. Iasomia se lasa la macerat in alcool (vodka) pentru 8-10 zile intr-un recient la loc intunecat. Aveti grija sa agitati recipientul de 3-4 ori in fiecare zi. Cand este gata, se filtreaza prin tifon, dupa care elixirul se lasa la decantat in frigider, timp de 6 zile, pentru o deplina limpezire. Se pune partea limpede intr-un alt flacon, indepartandu-se reziduurile de­puse pe fundul vasului.



Se pastreaza in flacoane de sticla prevazute cu dop-pipeta si depozitate intr-un loc racoros si fara lumina, scrie bzi.ro.