Timmermans, despre revocarea lui Kovesi: Nu este treaba politicienilor să verifice magistrați

Inquam Photos / Octav Ganea

Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, a subliniat ca nu este treaba politicienilor sau a membrilor Guvernului sa verifice justitia, în baza principiului separatiei puterilor in stat.

”Voi foarte precaut in raspuns, pentru ca vreau sa se inteleaga, sa nu existe neintelegeri. Am fost informat cu privire la raport, l-am vazut dar nu sunt un judecator, nu e treaba mea sa spun daca sunt afirmatii corecte sau gresite, dar daca sunt acuzatii la adresa unui magistrat atunci trebuie ca cineva din sistemul judiciar sa se ocupe de afirmatii, nu e treaba unui politician, tine de separarea puterilor in stat, si asa se intampla in toata lumea. Speram ca sfaturile noastre vor duce la imbunatatiri ale legilor. In ce priveste MCV, ambitia noastra e sa putem spune in 2019 ca putem sa oprim MCV, dar aceasta ambitie nu se poate aplica daca se finalizeaza ultimele recomandari restante din partea Comisiei. 2019 nu e un termen limita, e o ambitie a Comisiei”, a spus acesta.