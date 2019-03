Guvernul descrie întâlnirea dintre Dăncilă și Timmermans ca pe vremea PCR. Adevărul...

Dancila vs Timmermans

După încheierea discuției de aproape 3 ore dintre premierul României Viorica Dăncilă și vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans, Guvernul a transmis un comunicat de presă într-un limbaj de lemn care nu spune nimic. Se repetă cuvintele "constructiv", "colaborare", "cooperare".

Adevărul despre discuția dintre Timmermans și Dăncilă a fost dezvăluit de un purtător de cuvânt al Comisiei Europene: vicepreședintele CE a forțat mâna Executivului de la București și a convenit cu Dăncilă să pună în mișcare adoptarea măsurilor din justiție cerute în ultimul raport MCV.

Concret, Dăncilă și Timmermans au convenit următorul lucru: experţi români şi europeni se vor întâlni săptămâna aceasta pentru a găsi soluţii de punere în aplicare a recomandărilor din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV).

Înainte de întâlnirea cu premierul României, Frans Timmermans a declarat că nu a remarcat progrese de la publicarea raportului MCV privind România și a precizat că exact asta va cere Guvernului de la București: pași concreț în linia MCV.

"Vreau să discut cu reprezentanţii Guvernului român despre recomandările din raportul MCV. Am predat un document primului ministru şi sper ca experţii noştri se vor întâlni curând pentru a parcurge toate punctele. Vrem să ne asigurăm că putem face progrese în ce priveşte domnia legii în România şi vrem să ne asigurăm că lupta împotriva corupţiei nu este abandonată şi continuăm această luptă, deoarece este foarte important pentru viitorul acestei ţări. (...) Problema pentru mine este că, de la publicarea raportului MCV, nu am văzut progrese, am văzut doar un refuz al documentului Comisiei din partea Guvernului român. Vreau să ne aşezăm şi să parcurgem toate punctele din raportul MCV şi să vedem dacă putem să le soluţionăm", a declarat al doilea om din Comisia Europeană.

Guvernul României se ascunde după cuvinte și nu pomenește în comunicatul de presă termenii esențiali: justiție sau MCV.

Așa arată comunicatul de presă al Guvernului României:

"Primul-ministru Viorica Dăncilă si prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans au avut astăzi, la Palatul Victoria o întâlnire în cadrul căreia au discutat despre colaborarea dintre Guvernul României și Comisia Europeană.

Discuțiile au fost constructive și au reprezentat o continuare a celor deja stabilite în cadrul întrevederii ce a avut loc la Bruxelles, săptămâna trecută.

Ambele părți au apreciat că este nevoie de un dialog constructiv și au convenit asupra pașilor de urmat în perioada următoare. Cei doi oficiali au punctat nevoia unei bune cooperări intre Executivul României şi Comisia Europeană.

Cei doi înalți oficiali au agreat planul de lucru al experților români și europeni care vor avea deja o prima întâlnire săptămâna aceasta, pentru a găsi cele mai bune soluții.

În acest context au agreat că o nouă întâlnire va avea loc săptămâna viitoare cu ocazia vizitei doamnei prim-ministru la Bruxelles".

Purtătorul de cuvânt al CE spune altceva: "Cei doi înalţi oficiali au finalizat planul de lucru al experţilor români şi europeni care vor avea deja o prima întâlnire săptămâna aceasta, pentru a găsi soluţii de punere în aplicare a recomandărilor MCV. Săptămâna viitoare premierul şi prim-vicepreşedintele CE Timmermans vor avea o întâlnire pentru a discuta progresul înregistrat de experţi", potrivit sursei citate.