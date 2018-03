Timmermans avertizează România: ”Pentru numele lui Dumnezeu, nu alergați în direcția opusă!”

Inquam Photos / Octav Ganea

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a susținut o conferintă de presă, la sediul Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acesta a punctat că România a făcut multe progrese în independența Justiției, în ultimii de 20 de ani, motiv pentru care, el consideră că România trebuie să continue acest maraton, și sub nicio formă, să alerge în direcția opusă”. Înainte, oficialul UE a avut și o discuție cu Laura Codruța Kovesi, șefa DNA. ”O să fie o conferinta de presa, alte declarații nu mai am de făcut”, a spus șefa DNA, la plecarea de la sediul reprezentanței CE din România. Pe de altă parte, Cristina Tarcea, șefa ICCJ, a menționat că s-a discutat și despre cererea de revocare a lui Kovesi, din fruntea DNA.

Realitatea.net redă cele mai importante declarații ale lui Frans Timmermans.

”Vă mulțumesc pentru prezență. Am avut astăzi mai multe intalniri, cu președintele Klaus Iohannis, cu premierul, cu șefii Parlamentului, cu comisiile parlamentare, cu reprezentanși ai sistemului judiciar. Mesajul meu este urmatorul: în ultimii 20 de ani ati obtinut atat de multe lucruri in ce priveste independenta justitiei in Romania. E ca si cum ati alergat un maraton si acum sunteti pe ultima suta de metri, mesajul meu e sa alergati in continuare, dar nu in directia gresita, alergati spre linia de finish. Nu va opriti, nu stati pe loc, si pentru numele lui Dumnezeu nu alergati in directia opusa. Cel mai important e ca toti cei implicati sa lucreze impreuna, nu unul impotriva celuilalt. Am convenit cu presedintii camerelor, cu premierul ca vom intensifica contactele, voi fi la dispozitia lor zi de zi, daca e nevoie. E foarte important sa fim in legatura si cu Parlamentul. Se pare ca sunt niste oameni care au spus ca Comisia Europeana nu a inteles foarte bine, ei bine de acum nimeni nu va mai avea o astfel de scuza pentru ca vom lucra in mod direct. Sunt mereu foarte bine informat si stiu exact ce se intampla aici(...)”, a spus acesta.

Oficialul a mai punctat:

”Trebuie sa lucram pe marginea legilor justitiei pentru a ne asigura ca facem lucrurile cum trebuie. Asta se poate intampla doar intr-o atmosfera de cooperare, trebuie sa dam dovada de respect pentru rolurile celorlalti. Separarea puterilor nu e o problema in Romania, a fost cladit un sistem judiciar foarte puternic si cred ca romanii pot fi mandri. Atacurile la adresa justitiei, in presa si in dezbateri, risca sa creeze impresia in randul opiniei publice ca e o problema cu justitia Opinia Comisiei e ca nu e o problema, sigur pot exista imbunatatiri. Mi-a facut placere ziua de azi pentru ca am avut discutii foarte intense si simt ca exista o disponibilitate de ambele parti de a solutiona.Premierul mi-a spus ca exista dorinta de a ridica MCV inainte de preluarea presedintiei europene”.

Timmermans a vorbit și despre cererea de revocare a lui Kovesi.

”Dupa cum am spus presedintilor celor doua camere, premierului, convingerea mea e ca activitatea de a verifica magistratii trebuie facuta de magistrati. Toti oamenii gresesc uneori, la fel se intampla si in justitie. Daca sunt oameni care fac greseli, trebuie verificati, dar nu de politicieni sau de oameni din Guvern, ci de sistemul judiciar, tine de separarea puterilor in stat. Ca principiu, sistemul judiciar trebuie verificat de sistemul judiciar”.

Întrebat dacă a citit raportul ministrului Justitiei și dacă a conditionat ridicarea MCV de neschimbarea sefei DNA, Timmermans a spus:

”Voi foarte precaut in raspuns, pentru ca vreau sa se inteleaga, sa nu existe neintelegeri. Am fost informat cu privire la raport, l-am vazut dar nu sunt un judecator, nu e treaba mea sa spun daca sunt afirmatii corecte sau gresite, dar daca sunt acuzatii la adresa unui magistrat atunci trebuie ca cineva din sistemul judiciar sa se ocupe de afirmatii, nu e treaba unui politician, tine de separarea puterilor in stat, si asa se intampla in toata lumea. Speram ca sfaturile noastre vor duce la imbunatatiri ale legilor. In ce priveste MCV, ambitia noastra e sa putem spune in 2019 ca putem sa oprim MCV, dar aceasta ambitie nu se poate aplica daca se finalizeaza ultimele recomandari restante din partea Comisiei. 2019 nu e un termen limita, e o ambitie a Comisiei”.

Timmermans a mai punctat că el a fost cel care a adus în discuție problema DNA, în discuțiile cu interlocutorii români:

”Problema DNA a fost ridicată de mine, nu de interlocutorii mei”.

De asemenea, despre discutia cu Dragnea, acesta a spus: ”Și in alte state membre, eu sunt daltonist sa spunem asa, nu conteaza culoarea politică a interlocutorilor. Am vb si pe teme politice. Noi social-democratii, mai degraba am discuta despre protecție politică”.

Oficialul UE a mai punctat că nu se pune probleme aplicării articolului 7 in cazul României, intrucat nu exista vreo legatura intre MCV si articolul 7:

”Ultima parte va apartine dvs, nu mie. Nu exista nicio relatie intre MCV si articolul 7, incercam să facem astfel incat aceste etape sa fie parcurse cum trebuie. Nu suntem in sectorul statului de drept, ci in sectorul verificărilor, sustinem lupta anti-coruptie”.