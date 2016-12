Timișoara Saracens se reunește pe 3 ianuarie pentru pregătirea ultimelor meciuri din Challenge Cup

Timișoara Saracens, campioana României la rugby se va reuni pe 3 ianuarie în vederea pregătirii ultimelor două meciuri pe care le mai are de susținut în grupa a 5-a a Challenge Cup, cea de-a doua competiție valorică europeană inter-cluburi, notează site-ul FRR, citat de Agepres.

Bănățenii vor întâlni, pe 14 ianuarie, acasă, pe Stade Francais, în meci retur, apoi vor avea ultima partidă, în deplasare, pe 20 ianuarie, contra scoțienilor de la Edinburgh.



''Am mai jucat cu Stade Francais când eram la selecționata României (Lupii București — n.r.), am făcut rezultate bune cu ei, mai ales acasă și ne punem mari speranțe în meciul de la Timișoara pentru că ne dorim să scoatem un rezultat bun. E ultima noastră șansă de a ne apropia de obiectivul nostru, o victorie pe teren propriu. În ciuda unor accidentări și probleme de efectiv, ne dorim să terminăm această competiție cu capul sus, să lăsăm o impresie bună la finalul ei, iar la anul, când sperăm să jucăm iarăși în Challenge Cup, adversarii noștri să ne respecte la fel de mult și să alinieze, ca acum, cea mai buna echipă în meciul cu noi'', a afirmat Andrei Rădoi, talonerul Timișoarei și al echipei României.



La Paris, bănățenii au pierdut cu 27-0.



În clasamentul grupei a 5-a din Challenge Cup, după patru etape, primul loc este ocupat de Harlequins, cu 17 puncte, urmată de Edinburgh Rugby, cu 15 puncte, Stade Francais, cu 11 puncte și Timișoara Saracens, 0 puncte.



''Pentru noi, evoluția în grupele principale ale Challenge Cup a fost o experiență frumoasă până acum, mai puțin rezultatele. Suntem foarte bucuroși însă că am intrat în contact cu rugbyul de cel mai înalt nivel din cele mai puternice campionate ale Europei, am reușit să ne duelăm cu ei, să vedem la ce nivel suntem și zic că această experiență ne-a ajutat și ne va ajuta foarte mult pe viitor în a progresa din mai multe puncte de vedere, nu doar sportiv. Datorită acestui lucru în anii care urmează vom ști să abordăm cu o altă mentalitate și cu o altă experiență aceste competiții. Din meciurile disputate până acum cred că cel mai greu a fost cel de la Londra, cu Harlequins, în care am evoluat în 14 oameni și în care am avut în fața noastră cea mai bună echipă a lor. Evoluția în Challenge Cup cu o echipă de club este puțin diferită față de evoluția cu o selecționată a țării și asta din prisma lotului pe care îl ai la dispoziție. Dacă într-o selecționată cineva se accidentează, ai șansa de a chema pe altcineva, pe când la club ești constrâns de un număr de jucători, iar dacă se accidentează unul dintre jucătorii de bază, ești descoperit'', a spus Rădoi, conform sursei citate.



Stade Francais, care a pierdut săptămâna trecută cu 10-46 în Top 14, contra liderului Clermont, se pregătește pentru ultimul meci al anului din competiția internă, sâmbătă după-amiază, contra celor de la Brive, urmând ca pe 8 ianuarie să întâlnească pe Toulouse.



Edinburgh a pierdut, în etapa precedentă din campionatul PRO 12 (fosta Ligă Celtică), în fața rivalei Glasgow Warriors, cu 12-25, și a ajuns în subsolul clasamentului, la doar 6 puncte față de ultima clasată, echipa Zebre, cu italienii urmând să se confrunte tot în cursul acestei după-amiezi, în ultimul meci al anului.



În schimb Harlequins a învins, în campionatul Angliei, pe Gloucester, cu 28-24, și încheie 2016 pe poziția a 6-a în AVIVA Premiership.