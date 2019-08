Românii au, începând de luni, 5 august, un nou post de filme. Ce abonaţi "îl prind"

Canalul de filme "Timeless Drama Channel" (TDC) se vede de luni, 5 august, şi în România.

Postul este disponibil începând de astăzi în rețeaua de cablu UPC România, anunță reprezentanții televiziunii. Canalul dedicat serialelor și filmelor turcești va fi disponibil în pachetul de bază (pe poziția 110), mai menționează paginademedia.ro.

Timeless Drama Channel are sute de ore de conținut nou, printre care 9 seriale populare difuzate în întreaga lume: Karadayi, Black Money Love, 20 de minute, Kurt Seyit & Shura, Moms and Mothers, Red Scarf, 8th Day, Five Brothers și The End.