TIFF 2019. Nicolas Cage vine la Cluj. Programul festivalului de film

TIFF 2019, ediția a 18-a, se va desfășura anul acesta în perioada 31 mai – 9 iunie 2019, la Cluj-Napoca. Organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, TIFF este primul și cel mai mare festival dedicat filmului de lungmetraj din România.





TIFF 2019 va avea invitați de marcă, printre care se află celebrul actor Nicolas Cage și regizorul premiat cu Oscar, Michel Gondry.

Gala de deschidere va avea loc în data de 31 mai, în Piața Unirii Open Air, de la 20.45. În această zi, Michel Gondry va fi prezentat publicului printr-o retrospectivă completă care include cele 12 lungmetraje semnate de unul dintre cei mai originali și inventivi cineaști. Celebrul regizor va fi prezent la Cluj și pentru a inaugura Uzinei Filmelor de Amatori, al cărei concept îi aparține.

Sâmbătă, 1 iunie, ora 21:45, proiecțiile în aer liber și petrecerile vibrante vor anima atmosfera de la Castelul Bánffy din Bonțida. După proiecția CoinCoin & The Extra-Humans/CoinCoin și extratereștrii, împrejurimile Castelului vor deveni locul de întâlnire al creaturilor nopții la Full Moon Party. Pentru al doilea an la TIFF, echipa Festivalului de Film Horror & Fantastic Lună Plinăva da startul unei petreceri, la care publicul va fi invitat să danseze până în zorii zilei.

Duminică, 2 iunie, ora 21:45, tot la Castelul Bánffy din Bonțida, cinefilii îl vor întâlni pentru prima dată la Cluj pe multi-premiatul regizor, scenarist și producător Veit Helmer, invitat special al ediției. Alături de îndrăgita actriță Maia Morgenstern, parte din distribuția noului său film, cineastul german va fi prezent la proiecția comediei mute cu accente absurde The Bra/Sutienul.

Filmată în satele pitorești din Azerbaijan, aventura inocentă a mecanicului pornit în căutarea sufletului pereche, cucerit iremediabil de un sutien agățat de locomotiva pe care o conduce, este de-a dreptul irezistibilă. În povestea reimaginată a Cenușăresei, prințul ajuns aproape de vârsta pensionării (interpretat de Miki Manojlovic) străbate împrejurimile în lung și-n lat pentru a o găsi pe minunata posesoare a delicatului articol vestimentar. Luni, 3 iunie, TransGlobal Underground și maeștrii brass ai Fanfarei Tirana din Albania, vor concerta de la ora 19:00 la Casa de Cultură a Studenților. ritmurile kaba specific zonei de sud a Albaniei se împletesc cu influențele reggae, tobele cu muzica electronic și cu sunete de sitar, toate creând un rezultat hipnotizant – muzică fără frontiere, dincolo de barierele ideologice.

Câștigător al unui premiu Oscar și deținător a numeroase alte trofee obținute în festivalurile de film majore dinlume de-a lungul unei cariere de aproape patru decenii, actorul, regizorul și producătorul Nicolas Cage vaprimi Trofeul Transilvania pentru Contribuția Adusă Cinematografiei Mondiale la cea de-a 18-aediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Vedeta americană se va afla la Cluj, între 31 mai și 2iunie, prezența acesteia fiind posibilă mulțumită sprijinului Cemacon.Veritabil star, cu o personalitate atipică în peisajul hollywoodian, Nicolas Cage a creat roluri memorabile încinema, trecând cu dezinvoltură de la blockbuster la filme de autor, fiind unul dintre cei mai bine cotați actoridin toate timpurile.

Născut pe 7 ianuarie 1964 într-o familie de origine italiană, plină de personalități din lumeafilmului, Nicolas Kim Coppola și-a dorit încă de mic copil să devină actor, inspirat fiind de idolul său JamesDean. După ce a urmat cursurile Școlii de Teatru, Film și Televiziune UCLA, a încercat să-l convingă pe unchiulsău, legendarul regizor Francis Ford Coppola, să-i acorde șansa de a apărea pe marele ecran. În 1982 a debutatcu un rol minor în comedia Fast Times at Ridgemont High, iar după numai un an a fost distribuit înprimul său rol principal – adolescentul punk din Valley Girl. Din dorința de a-și câștiga faima în modindependent și pentru a evita nepotismul, a renunțat la numele de Coppola în favoarea lui Cage, după LukeCage, unul dintre personajele sale preferate din colecția de benzi desenate Marvel Comics.Nicolas Cage este cunoscut modul puternic realist în care și-a construit personajele încă de la primele saleroluri importante, reușind să se transpună perfect în rolurile sale foarte diverse, de la gangsterul din TheCotton Club (r. Francis Ford Coppola, 1984) la adolescentul columbofil din Birdy (premiat în 1985 cuMarele premiu al juriului la Cannes). Până la finalul anilor '80 avea să cunoască faima internațională,interpretând numeroase roluri în comedii ultrapremiate ca: Peggy Sue Got Married (1986, r. Francis FordCoppola), un succes de box-office, nominalizat la trei premii Oscar, Raising Arizona (1987) – comedieneagră a fraților Coen, Moonstruck (1987), distins cu trei Oscaruri și un premiu BAFTA, în care a jucatalături de Cher, dar și în producții precum Wild at Heart (1990, r. David Lynch), premiat cu Palme d'Or laCannes, și Vampire's Kiss (1998), în care actorul, în stilul său caracteristic, mănâncă un gândac viu în fațacamerei. Toate aceste apariții pe mare ecran i-au consolidat succesul la Hollywood și i-au crescut cota încă dinprimii ani din carieră.Unul dintre rolurile sale de referință rămâne cel al scenaristului alcoolic din Leaving Las Vegas (1995, r.Mike Figgis), care i-a adus Premiul Oscar și Globul de aur pentru cel mai bun actor. Ofertele de a juca înproducții cu bugete imense l-au asaltat imediat, rezultatul fiind câteva succese impresionante de box-office înblockbustere de acțiune ca The Rock (1996, r. Michael Bay), Face/Off' (1997, r. John Woo) și Con Air (1997,r.Simon West) - toate trei nominalizate la Oscar la diferite categorii, dar și drama romantică City of Angels(1998, r. Brad Siberling), alături de Meg Ryan. Regizori de marcă de la Hollywood ca Brian de Palma sauMartin Scorsese i-au oferit rolul principal în Snake Eyes (1998), respctiv Bringing Out the Dead (1999).În 2002 a fost nominalizat a doua oară la Oscar pentru Adaptation (r. Spike Jonze), în care interpretează totun scenarist, de astă-dată în dublu rol. În același an a debutat ca regizor cu Sonny, film pe care l-a și produs,cu James Franco în rol principal. În 2010 a filmat pentru prima dată în România, pe străzile Bucureștiului și laCastelul Bran, pentru blockbuster-ul Ghost Rider - Spirit of Vengeance, sequel-ul thriller-ului fantasyGhost Rider (r. Mark Steven Johnson), iar în 2014 a revenit în țară pentru filmările la The Dying of theLight (r.Paul Schrader).Nicolas Cage va primi Trofeul Transilvania pentru Contribuția Adusă Cinematografiei Mondiale într-uneveniment special ce va avea loc, în 1 iunie, în Piața Unirii Open Air, alături de miile de spectatori de aici.Publicul va putea urmări apoi thriller-ul hi-tech Față în față (Face/Off, r. John Woo), în care Nicolas Cageinterpretează, alături de John Travolta, alternativ, rolul unui ucigaș psihopat și al polițitului care se află peurmele lui. Duminică, pe 2 iunie, în decorul spectaculos al Castelului Banffy de la Bonțida, cinefilii vor urmări,de la ora 21:30, horror-ul sângeros Mandy (2018, r. Panos Cosmatos). Cage este ,,magnific și fabulos deferoce'' (The Guardian) în rolul unui bărbat care vrea să răzbune moartea iubitei lui.Tot în 2 iunie, este programat un masterclass, întâlnire unică între superstar și publicul festivalului, moderatăde directorul artistic al TIFF, Mihai Chirilov.