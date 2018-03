Tibi Uşeriu. Oana Pellea a scris cuvinte emoţionante pentru maratonistul român

Tibi Ușeriu mai are mai puţin de 70 de kilometri pentru a câștiga ultramaratonul arctic. Raportul de cursă postat pe Facebook pentru ziua șase arată momentele dramatice prin care trece românul, în încercarea de a câștiga din nou cursa 6633 Arctic Ultra 2018.

Tibi a plecat din ultimul check-point și se îndreaptă spre finish! În acest moment, mai are 73 km până la final, pentru un total de 618 km!

Actriţa Oana Pellea i-a dedicat lui Tibi Uşeriu câteva cuvinte emoţionante, pe Facebook.

"Cursa NU s a terminat

dar

Tibi Useriu s-a invins ! Tibi s a castigat demult!

Intr un iad alb inainteaza la -38 de grade fara piele pe talpi.

Cu fiecare pas dureros calca in picioare frici, neputinte, dureri.

Ale lui si ale noastre.

TIBI, Sania ce o tragi dupa tine e din ce in ce mai grea. Stiu.

E plina cu toata dragostea si admiratia noastra.

Cu toate gandurile si rugile noastre pentru tine.

Tibi, te ai invins deja. Te-ai castigat deja!

Stiu, drumul nesfarsit e in tine...

Go, baiatule. Sa fii sanatos si sa ti dea Dumnezeu putere !

Si nu uita ca te iubim si ti multumim pentru tot!", a postat Oana Pellea.