Tibi Uşeriu. Cine e cu adevărat Tibi Uşeriu. Poveste şocantă. Închis 10 ani, a evadat din puşcărie

Maratonistul Tibi Uşeriu a reuşit, pentru a treia oară consecutiv, să treacă primul linia de sosire a celui mai greu maraton din lume - 6633 Arctic Ultra şi să fluture steagul României, fiind singurul român care a reuşit să termine cursa de 618 de kilometri.

După şapte zile de maraton bistriţeanul Tibi Uşeriu a reuşit să câştige, pentru a treia oară, cel mai greu maraton de pe planetă care se desfăşoară dincolo de Cercul Polar, în Canada.

Tibi Uşeriu a parcurs pe jos cei 618 de kilometri ai competiţiei şi a fluturat steagul României trecând linia de finiş.

“Tibi Uşeriu a finalizat ediţia 2018 a maratonului 6633 Arctic Ultra pe primul loc în condiţii de viscol” au anunţat organizatorii maratonului.

Anul trecut, în 2017, Tibi Uşeriu a lansat cartea "27 de paşi", în care şi-a povestit viaţa demnă de scenariu de film.

În respectiva autobiografie, maratonistul român își povestește trecutul mult mai puțin glorios, în care a primit o condamnare la 23 ani de închisoare, pentru jafuri armate comise în Germania și Austria și tentativă de omor, și în care a fost gardă de corp a unui interlop care avea legături cu mafia sârbească.

"În general, viaţa bate filmul. În general, da. Mi-am asumat această carte, pentru că am fost nevoit. La un moment dat, am devenit un model pentru copii. Cam toţi ştiau ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani, când am fost încarcerat. Am vrut să fac o carte de vizită. Nu m-am aşteptat la un succes atât de mare. Lipsa de modele în copilărie, eu sunt responsabil pentru ce am făcut.

Eu am fost soldat în Armata română. Eu am muncit pentru un politician sârb, care avea legături cu Mafia. Am început cu furturi mici, tot urci, nu mai pot să te opreşti. Am ajuns şi la jafuri armate, dar tentativa de omor a fost neintenţionată. Am atacat un transport de bani, iar la un schimb de focuri am rănit pe cineva. Am executat aproape 10 ani de închisoare. Am reuşit să evadez, pentru că nimănui nu-i place să fie închis", a spus Tibi Uşeriu, anul trecut, la Realitatea TV.

Maratonistul a explicat, apoi, titlul cărţii. Uşeriu a spus că acei 27 de paşi reprezintă timpul petrecut în afara celulei de închisoare.

"Nu eram conştient că sunt pe un drum foarte greşit. Pentru mine nu există frică, am trăit în inima munţilor. Cred că de asta mă duc inconştient cu capul în faţă. După 5 ani de detenţie, speram să mă răzbun pe cei care m-au băgat acolo. Mi-am terminat perioada de detenţie, apoi am fost trimis în România. Apoi a apărut ONG-ul care m-a salvat din asta, am încercat să-mi schumb viaţa. Trecutul meu m-a făcut să fiu persoana de azi.

Asumarea faptelor depinde de fiecare. E greu să transmis un mesaj, cred că dacă nu ajungeam să fac ce fac azi, nu interesa pe nimeni trecutul meu. Nu eram sigur pe mine niciodată, mi-era frică de ceva. Cei 27 de paşi sunt paşii pe care-i făceam la închisoarea de maximă siguranţă", a spus invitatul lui Eli Roman.

“Nu regret că am scris cartea aceasta. Trebuia cumva să îmi asum trecutul pentru că ştiu că altfel mi-l asumă altcineva. La colţul se vorbea demult, mai ales în ultimul an, despre trecutul meu. În Bistriţa majoritatea celor de vârsta mea au ştiut că am avut un trecut destul de controversat. În ultimele zile nu mi-am pierdut numărul de fani, dimpotrivă au crescut cei care mă susţin. Pe cei care cred în mine nu i-a putut schimbat această carte. Mi-am ispăşit pedeapsa. Am început la 22 de ani să comit jafuri armate şi am fost prins la 25. Am fost condamnat pentru jafurile care le-am făcut la 23 de ani de închisoare. Eram căutat, am fost prins de două ori, am evadat din 2006 şi 2008 şi la un moment dat din cei 23 de ani (am primit 13 ani în Germania şi nouă ani şi în Austria şi trebuia să fac amândouă pedepsele), în 2006 comunitatea europeană a cumulat aceste pedepse şi a trebuit cea mai mare pedeapsă. Am executat cei 13 ani însă şi din aceştia am făcut 2/3... Când am plecat anul trecut la maraton am avut nevoie de un cazier judiciar din România şi unul internaţional şi mi-au fost eliberate amândouă în alb pentru că am avut şi perioada de reabilitare. Sunt reabilitat din punct de vedere infracţional” mai povestea Tibi Uşeriu.