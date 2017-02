Tiberiu Useriu,cel care a câştigat cel mai dur maraton din lume, era infractorul căutat de Interpol

O viaţă demnă de scenariu de Hollywood. Aşa a trăit până acum Tibi Uşeriu, românul care a reuşit să câştige cel mai dur maraton din lume. El a scris o carte în care a dezvăluit întâmplările incredibile din viaţa sa, de la aventurile sale penale, vânat fiind de Interpol, la performanţele sportive demne de Cartea Recordurilor.

Maratonistul Tibi Uşeriu a lansat cartea autobiografică „27 de paşi”, în care povesteşte cum a renăscut într-o celulă de 70 de centimetri, unde a fost condamnat să stea 23 de ani. Şi asta pentru că, la 22 de ani, s-a apucat să comită jafuri armate. Devenise la un moment dat expert în furturi de maşini. Iar în Austria, îşi găsise doi parteneri cu care a început să jefuiască magazine de bijuterii. Spune că îşi pregăteau cu atenţie loviturile în special primăvara şi toamna, după ce se inspirau din filmele cu Al Pacino şi Robert de Niro.

Am decis să acţionăm chiar înainte de ora închiderii, când se întuneca afară. Cu mănuşile direct pe mâini şi înarmaţi bine, am parcat direct pe trotuar, am mers spre intrare, ne-am tras măştile pe faţă, am năvălit în magazin cu pistoalele la vedere şi, în câteva secunde, cei doi vânzători speriaţi de moarte erau legaţi de calorifere. Am golit tot ce era de golit şi ne-am îndepărtat spre maşina, având grijă să nu conducem prea nebuneşte ca nu cumva să atragem atenţia, povesteşte Tibi Uşeriu.

A fost arestat de trei ori, iar de două ori a reuşit să evadeze, profitând de neatenţia gardienilor. Pentru infracţiunile comise, Tibi Uşeriu a primit 23 de ani de închisoare, însă modificările legislative i-au redus pedeapsa la 13 ani din care a executat 9. La un moment dat, a fost dus într-o închisoare de maximă siguranţă din Germania, unde avea voie să facă doar 27 de paşi în curtea interioară, unde era scos o dată pe zi.

“Ziua nu aveam voie să stau pe pat, trebuia să stau în picioare cu spatele la zid, de acolo fac doar doi paşi, iau loc la masă, deschid Biblia şi citesc, citesc, doar că nu ştiu germană, prin urmare nu înţeleg nimic, dar citesc în continuare... Pentru ei sunt un fel de bacterie înghesuită între lamele unui microscop care se cere studiat atent, îşi aminteşte Tibi Uşeriu chinuirile din închisoare.

După ce a fost eliberat în urmă cu 7 ani, Tibi a fost ajutat să se reintegreze în societate de fratele său.

Peste câteva zile, maratonistul va pleca spre Polul Nord, de unde va lua startul la cel mai greu maraton de pe planetă, fiind singurul român care va participa la această competiţie. Anul trecut, el a alergat 566 de kilometri pe gheaţă, la temperaturi care au ajuns până la – 52 de grade şi a ajuns primul la linia de sosire.

sursa foto: Facebook-Tiberiu Useriu