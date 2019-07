Știai că exista a 13-a zodie? Află în ce perioadă este și cum ți se schimbă zodia

Varianta cu 12 zodii a horoscopului european o cunoaste toata lumea. Dar stiai ca, de fapt, exista si a 13-a zodie? Verifica daca nu cumva ti se schimba zodia!

Ce este a 13-a zodie?

Constelatia Ophiuchus a fost descoperita in secolul al XVII-lea si, totusi, abia in anul 1930 i-a fost atribuit un semn zodiacal. Cu toate acestea, zodia Ophiuchus nu este la fel de populara ca surorile sale din horoscop. Exista, insa, din ce in ce mai multe voci care insista ca ar trebui modificat horoscopul, asa cum il stim cu totii, pentru a face dreptate celei de-a 13-a zodii, in prezent integrata intr-o alta zodie din horoscopul European.

Pana cand astrologii se vor hotari daca vor recunoaste si vor integra in horoscop zodiac Ophiuchus, iata cateva curiozitati despre aceasta constelatie.

1. Legenda lui Ophiuchus, vanatorul de serpi

Mitologia il plaseaza pe Ophiuchus ca fiind Asclepios, fiul zeului Apollo cu muritoarea Coronis. Asclepios a fost crescut de centaurul Chiron (centaurul care este simbolul Sagetatorului). Asclepios a invatat de la centaur tot ce se putea despre medicina, ba chiar si-a surclasat mentorul, devenind un doctor faimos care putea aduce mortii la viata. Din moment ce Asclepios bloca munca lui Hades, acesta din urma i-a cerut lui Zeus sa rezolve problema, caci nimeni nu mai murea, fiind astfel alterata legea naturala a firii.

Fulgerul trimis de Zeus i-a curmat viata faimosului doctor, supranumit omul cu serpi, insa, dupa ce a aflat despre puterile magice ale lui Ascleios, Zeus i-a daruit un loc pe cer pentru a ramane pentru totdeauna in memoria oamenilor. Asa s-a nascut constelatia Ophiuchus (sau Doctorul, sau Omul cu serpi). Nu este nicio mirare ca a fost asezat langa centarul Chiron (intruchipat in Sagetator), deci langa profesorul sau.

2. Cea mai recent recunoscuta constelatie

Desi prezenta sa a fost descoperita si denumita cu cateva secole in urma, abia in 1930 Ophiuchus a fost plasata pe harta zodiacala. Mai mult, din 2011 incoace din ce in ce mai multe voci cer recunoasterea oficiala a celei de-a 13-a zodii, ceea ce ar schimba cu totul tabloul zodiilor.

3. O stea moarta

Cei care au trait in 1604 au putut vedea la lumina zilei puternica explozie a stelei principale din constelatia Ophiuchus. Bucati lasate de aceasta explozie inca se rotesc in jurul locului din care au provenit. Ele au fost descoperite apoi de astrologul german JOHANNES KEPLER care a urmarit timp de trei saptamani “steaua” de la piciorul lui Ophiuchus. De fapt, nu era nicio stea, ci o supernova.

