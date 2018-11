Theresa May: "În ceea ce mă priveşte, nu va exista un al doilea referendum"

Şefa guvernului de la Londra, Theresa May, a afirmat joi, într-o conferinţă de presă în Downing Street, că proiectul de acord privind Brexit-ul convenit cu Uniunea Europeană este "cel mai bun" posibil pentru Regatul Unit, iar ea intenţionează să-l ducă la bun sfârşit, transmite AFP.

"Cred, cu toată fiinţa mea, că drumul pe care l-am urmat este cel mai bun pentru ţara mea", a declarat May, afirmând că acţionează în interesul naţional şi va continua să o facă, după ce s-a confruntat în cursul zilei cu demisia a patru membri ai guvernului său şi cu o iniţiativă de organizare a unui vot de neîncredere din partea deputaţilor conservatori, nemulţumiţi în special de modul în care a fost reglementată problema frontierei irlandeze.



Theresa May a subliniat că "a conduce înseamnă a lua deciziile bune, nu deciziile uşoare".



Premierul britanic a exclus totodată organizarea, la iniţiativa sa, a unui al doilea referendum asupra Brexit.



"În ceea ce mă priveşte, nu va exista un al doilea referendum", a precizat May.