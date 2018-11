Theresa May, discuţii privind relaţia viitoare cu UE

Premierul britanic Theresa May, al cărui proiect de acord privind Brexitul negociat cu Uniunea Europeană este extrem de contestat, a declarat duminică că se va întoarce la Bruxelles săptămâna viitoare pentru discuţii privind viitoarea relaţie între Marea Britanie şi UE, relatează AFP şi APP.

După o "săptămână dificilă", cu mai multe demisii în cadrul guvernului său din cauza dezacordurilor privind compromisul găsit, Theresa May a declarat că următoarele şapte zile vor fi "cruciale".



Ea a afirmat că va merge la Bruxelles unde se va întâlni cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, înainte de summitul european prevăzut pentru 25 noiembrie.



Discuţiile se vor concentra în special pe "relaţia viitoare" dintre Marea Britanie şi UE după Brexit, programat pentru 29 martie 2019, a afirmat Theresa May într-un interviu acordat Sky News.



"Nu vom ajunge la un acord referitor la ieşirea (din UE)... până când nu vom obţine ceea ce dorim în relaţia viitoare (cu Bruxellesul), pentru că cele două merg împreună", a adăugat şefa guvernului de la Londra.



Slăbită de plecările din guvernul său, inclusiv de cea a ministrului său pentru Brexit, motivate în special de soarta rezervată provinciei britanice Irlanda de Nord după ieşirea din UE, Theresa May este, de asemenea, ameninţată cu un vot de neîncredere.



Pentru a avea loc un astfel de vot, este nevoie de cel puţin 15% din grupul său conservator din Parlament - 48 de deputaţi. "Din ceea ce ştiu (acest prag) nu a fost atins", a declarat premierul, adăugând că o schimbare a conducerii nu ar "facilita negocierile" privind Brexitul.



Theresa May a afirmat că înlocuirea ei ar aduce neîncredere şi ar risca să amâne discuţiile şi data ieşirii Marii Britanii din blocul comunitar.

Sursa