Theresa May, comparată cu Henric al VIII-lea de liderul opoziției laburiste din Marea Britanie

Jeremy Corbyn,liderul opoziției laburiste din Marea Britanie, a acuzat-o pe Theresa May, premierul britanic, că procedează ca regele Henric al VIII-lea refuzând să-i acorde parlamentului drept de vot privind acordul de ieșire a țării din Uniunea Europeană, relatează joi agenția Reuters, citată de Agepres.





Theresa May le-a declarat deputaților la începutul lunii decembrie că parlamentul va avea ''o largă ocazie'' să discute planurile sale privind Brexitul, dar ea s-a abținut să le promită aleșilor că vor avea drept de vot asupra oricărui acord final.



Corbyn a declarat în Guardian joi că orice acord discutat între guvernul britanic și ceilalți 27 de membri ai Uniunii Europene va trebui să fie aprobat de către parlament.



''Ar trebui să vină în fața parlamentului. Ea nu se poate ascunde după Henric al VIII-lea și drepturile divine ale puterii regilor în acest caz'', a spus Jeremy Corbyn. ''Ideea că, într-un caz atât de important ca acesta, premierul va folosi prerogativa regală pentru a evita parlamentul este extraordinară. Nu știu de unde vine ea'', a adăugat Corbyn.



Henric al VIII-lea, care a domnit între 1509 și 1547, este cunoscut cel mai bine pentru cele șase neveste ale sale și pentru că a devenit șeful Bisericii Angliei după separarea de Roma.



Guvernul britanic este capabil teoretic să ia decizii executive fără acordul parlamentului, folosindu-se de ''prerogativa regală'', un concept rezultat din puterea personală a monarhului care conduce din proprie inițiativă.



Cu toate acestea, în baza unei Constituții nescrise a regatului, raza de acțiune a prerogativei este greu de definit și folosirea ei în anumite cazuri este decisă de către tribunale.



Guvernul Theresei May se confruntă cu problema privind decizia sa de a folosi puterile prerogativei pentru a declanșa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.



Curtea Supremă a afirmat la începutul acestei luni că va decide, cât se poate de repede, dacă Theresa May poate invoca legal articolul 50 din Tratatul de la Lisabona fără acordul parlamentului, acesta fiind primul pas în procesul de părăsire de către Londra a blocului comunitar.