The Wheel of Time, replica celor de la Amazon la popularul Game of Thrones

Amazon pregătește serialul-fantezie The Wheel of Time, o replică la popularul Game of Throne, realizat de HBO. Filmările sunt în plină desfășurare în Praga, potrivit blogului winteriscoming.net.

Serialul este o ecranizare după saga Wheel of Time în 14 volume (Roata timpului, n.r.) a scriitorului american Robert Jordan (1948-2007). Publicația The New York Times o numește „cea mai ambițioasă saga fantastică americană”. Seria a fost tradusă și în limba română până la volumul 8 inclusiv.

Cărțile au fost vândute în peste 90 de milioane de exemplare în toată lumea. Saga Wheel of Time e unică prin faptul că ultimele trei volume au fost de fapt scrise de un alt autor, Brandon Sanderson, care a preluat ștafeta după ce Jordan a murit în 2007.

