The Rolling Stones au ajuns și pe Planeta Roșie

The Rolling Stones

Oamenii de ştiinţă de la NASA au denumit o rocă de pe planeta Marte în onoarea trupei britanice The Rolling Stones : „Rolling Stones Rock".

„Rolling Stones Rock” nu este mai mare decât o minge de golf şi a stârnit interesul experților NASA după ce s-a rostogolit un metru când sonda InSight a amartizat în luna noiembrie a anului trecut.

„Aceasta este cea mai mare distanţă pe care s-a rostogolit o rocă - văzută de NASA - în momentul asolizării unui vehicul spaţial trimis de oameni pe o altă planetă”, au transmis reprezentanţii NASA, potrivit agerpres.ro.

Cercetătorii care lucrează pentru agenţia spaţială americană au avut această idee pentru a aduce un omagiu trupei Rolling Stones.

NASA a anunțat Numele rocii Ideea numirii unei roci marţiene în onoarea trupei The Rolling Stones a fost anunţată joi, cu puţin timp înainte ca trupa să susţină un concert pe Rose Bowl din Pasadena, California.

Cei patru rockeri britanici Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts şi Ronnie Wood, au mulţumit experţilor de la NASA: „Este o piatră de hotar în istoria noastră îndelungată şi plină de evenimente. Adresăm mulţumiri speciale tuturor cercetătorilor de la NASA pentru această iniţiativă".

Numele rocii marţiene - „Rolling Stones Rock" - este informal, însă el va fi totuşi adăugat pe hărţile de lucru folosite de NASA pentru a cartografia planeta Marte, a precizat Lori Glaze, directorul departamentului de Ştiinţe Planetare din cadrul agenţiei spaţiale americane.

Trupa de muzică rock „The Rolling Stones” a fost înfiinţată la Londra în 1962. Grupul britanic a lansat 30 albume de studio, vândute în aproximativ 200 de milioane de copii pe plan mondial.

Printre albumele de referință ale trupei se numără „Their Satanic Majesties Request” (1967), „Beggars Banquet” (1968), „Let It Bleed” (1969), „Sticky Fingers” (1971), „Exile on Main St” (1972), „It's Only Rock 'n Roll” (1974), „Tattoo You” (1981), „Steel Wheels” (1989), „Voodoo Lounge” (1994) şi „Bridges to Babylon” (1997). În prezent, grupul este format din Mick Jagger (voce, chitară), Keith Richards (chitară, voce), Charlie Watts (tobe) şi Ronnie Wood (chitară).

Formația „The Rolling Stones” a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1989.