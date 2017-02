"The New York Times" cere mărturii românilor care au resimţit efectele corupţiei: Aţi fost victimă?

Prestigioasa publicaţie "The New York Times" face un experiment, după ce Guvernul României a adoptat pe furiş, OUG pentru modificarea Codurilor Penale şi graţierea, ca proiect de lege: "Ai simţit efectele corupţiei în România? Spune-ne povestea". Astfel, The New York Times vrea să colecteze mărturii din partea românilor care au simțit efectele corupției, fiind posibil ca aceste mărturii să fie folosite într-un material viitor.