5 lucruri pe care trebuie să le facă România ca să evite un colaps economic

Anul 2019 va fi unul plin de provocari pentru economia Romaniei. Insa ce putem face ca sa evitam un dezastru financiar?

Ziare.com a stat de vorba pe aceasta tema cu Andrew MacDowall, analist specializat in probleme economice, politice, sociale si de business ale Europei Centrale si de Est, corespondent al unor publicatii precum Politico, The Guardian si The Independent.



Iata care sunt cele cinci lucruri pe care trebuie sa le facem pentru ca Romania sa isi intareasca economia:



1. Sa aplicam o politica fiscala anticicilica, nu prociclica



"Acest lucru inseamna inasprirea regimului fiscal in anii de crestere economica si nu finantarea unor bule nesustenabile (cum ar fi cresterea mult prea mare a salariilor bugetarilor si pensiilor - n.red.) . Apoi, aplicarea unor masuri de relaxare fiscala in perioadele mai dificile, in locul taierilor de salarii in aparatul de stat si cresterea taxelor", spune Andrew MacDowall.



2. Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) ar trebui sa fie bine gestionat, in interesul companiilor din care e format, dar si al poporului roman



"Ar putea fi un instrument util pentru a impulsiona activitatea BVB, prin listari publice initiale (IPO), astfel incat bursa de la Bucuresti sa obtina un statut superior si sa ajunga in MSCI Emerging Markets Index ori sa atraga investitori strategici pentru unele companii. De asemenea, Fondul Suveran poate finanta proiecte importante de infrastructura (acesta pare a fi oricum scopul principal). Slovenia a facut o treaba excelenta cu managementul companiilor si activelor de stat, astfel ca poate fi un exemplu bun pentru Romania in acest sens", explica Andrew MacDowall.



