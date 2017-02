The Guardian, cu ochii pe protestele din România: Au trezit gigantul nostru adormit numit conştiinţă

Cotidianul britanic The Guardian publica, luni, un material cu declaratii ale romanilor care explica de ce au iesit in tara de aproximativ o saptamana si ce vor sa se intample in continuare.

Dupa sase nopti in strada, protestatarii romani par sa fi castigat, dupa ce Guvernul a renuntat la legislatia penala care a declansat cele mai ample manifestatii de la caderea comunismului, insa cei care au raspuns apelului The Guardian de a oferi explicatii spun ca nu este suficient si vor demisia Executivului, relateaza ziare.com.

"Sunt profund corupti. Prioritatea lor dupa investirea in functie este sa modifice reusitele cele mai importante inregistrate in ultimii 28 de ani din Romania: lupta impotriva coruptiei", spune Andrei, controlor de trafic aerian de 28 de ani, din Bucuresti.

"Intr-o democratie atat de tanara, cu o astfel de istorie, vechile obiceiuri de a inghiti orice ti se arunca sunt greu de uitat. Insa 27 de ani de coruptie sunt suficienti", afirma si Andrei, de 32 de ani, din Buzau.

"Au trezit gigantul nostru adormit numit constiinta si se vede ca le este frica de aceasta ragand in fiecare oras. Chiar si in orasul meu natal, de 120.000 de oameni, care este de obicei afiliat Guvernului, sute de oameni au iesit in strada", adauga el.