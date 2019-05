The Guardian despre Dragnea: Ideologia sa este el însuşi!

Liderul PSD Liviu Dragnea are parte de un portret nimicitor în publicaţia The Guardian, într-o analiză a summitului UE de la Sibiu. O absenţă poate mai importantă decât a prmierului britanic Theresa May este cea a lui Liviu Dragnea, personajul din umbră care face jocurile politice în România, omul a căruie ideologie este el însuşi, scriu jurnaliştii britanici.