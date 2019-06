The CURE, pentru prima dată în România

Grupul britanic The Cure va concerta pentru prima dată în România, pe 22 iulie 2019, în Piaţa Constituţiei, într-un super show marca D&D Entertainment. Alături de britanici vor concerta şi cei trei irlandezi de post-rock, God Is An Astronaut. Concertul face parte din festivalul Rock the City.

The Cure sărbătoreşte 40 de ani de activitate în 2018. Solistul şi compozitorul Robert Smith a anunţat pe Twitter că formaţia va fi cap de afiş la 20 de festivaluri în 2019.



The Cure a fost înfiinţată în 1976, în Crawley, West Sussex. Trupa a debutat în 1979 cu albumul „The Imaginary Boys”, încadrat curentelor post-punk şi new wave.







Solistul şi compozitorul Robert Smith a fost membru constant al grupului care a făcut câteva schimbări de stil de-a lungul anilor.



În peste 40 de ani de activitate muzicală, THE CURE a avut în componență mai mult de 13 membri, la evenimentul din București, de anul viitor regăsindu-se: SIMON GALLUP - bas, JASON COOPER - baterie, ROGER O'DONNELL - clapă și REEVES GABRELS - chitară și, în mod evident, inconfundabila și constanta prezență a lui ROBERT SMITH - voce și chitară.



Biletele pentru concertul The Cure sunt disponibile în reţeaua Eventim.